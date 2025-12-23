پلیس فتا نسبت به خطر هک تلفن همراه و سرقت حساب‌های بانکی هشدار داد و از شهروندان خواست از نصب برنامه‌ها و لینک‌های ناشناس، به‌ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجو، خودداری کنند.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر پیام‌هایی با عناوین فریبنده مانند «تبدیل عکس یادگاری به آلبوم با هوش مصنوعی» یا برنامه‌های مشابه در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که هدف اصلی آن‌ها آلوده‌سازی تلفن همراه کاربران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این پیام‌ها در بسیاری از موارد از گوشی‌هایی ارسال می‌شود که پیش‌تر هک شده‌اند و بدون اطلاع صاحب گوشی برای مخاطبان او ارسال می‌شوند.

کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند نصب این برنامک‌ها می‌تواند دسترسی کامل مجرمان به اطلاعات شخصی، پیام‌ها و حتی حساب‌های بانکی افراد را فراهم کند و در کوتاه‌ترین زمان منجر به برداشت غیرمجاز از حساب‌ها شود.

به شهروندان توصیه می‌شود از کلیک روی لینک‌های ناشناس و نصب برنامه‌های ارسالی از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی خودداری کرده و نرم‌افزارهای مورد نیاز را تنها از منابع رسمی و معتبر دریافت کنند.

هشدار پلیس فتا درباره اپلیکیشن‌های جعلی

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، نسبت به گسترش اپلیکیشن‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و تأکید کرد: با نصب این برنامه‌ها، کنترل گوشی از دست خارج می‌شود و حساب‌های بانکی در معرض سرقت قرار می‌گیرد.

سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌های سایبری از طریق اپلیکیشن‌های جعلی، علت اصلی این تهدیدات را نبود قانون کپی‌رایت در کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه به دلیل نبود این قانون، اپلیکیشن‌های جعلی به وفور ساخته می‌شوند و عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی تبلیغ می‌شوند.

پاشایی با هشدار نسبت به برنامه‌هایی با عناوین فریبنده مانند «دریافت شارژ ماهانه» یا «ردیاب ماهواره‌ای»، افزود: این اپلیکیشن‌ها ظاهری نرم‌افزاری اما باطنی بدافزاری دارند و با وعده‌های جایزه یا سود ماهیانه، کاربران را ترغیب به نصب و ارائه دسترسی‌های حیاتی می‌کنند. پس از نصب، گوشی به اصطلاح زامبی می‌شود و کنترل آن در اختیار مجرمان قرار می‌گیرد. وی، خطر اصلی این برنامه‌ها را هدف‌گیری حساب‌های بانکی دانست و ادامه داد: با دسترسی به اینترنت‌بانک و همراه‌بانک، مجرمان به راحتی امکان سرقت دارند. بنابراین کاربران باید نرم‌افزارها را تنها از بازارهای مجاز داخلی یا سایت رسمی بانک‌ها دریافت کنند و از نصب برنامه‌های غیرضروری خودداری نمایند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با اشاره به روش‌های فریب مجرمان گفت: پیام‌هایی با عنوان افزایش یارانه، اینترنت رایگان یا حتی تهدید به مسدودسازی حساب، همه دروغ و بازی روانی هستند. در فضای مجازی هیچ اجبار واقعی وجود ندارد، اما متأسفانه بیش از ۷۵درصد مال‌باختگان سایبری در زمان دیدن پیام، نتوانسته‌اند تصمیم درستی بگیرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا نیز با تأکید بر ضرورت استفاده روزافزون شهروندان از اپلیکیشن‌های بانکی، نسبت به دانلود و نصب این برنامه‌ها از منابع نامعتبر هشدار داد و گفت: شهروندان برای دریافت و نصب اپلیکیشن‌های بانکی حتماً باید به وبگاه رسمی بانک‌ها یا منابع معتبر داخلی مراجعه کنند و از جست‌وجو در موتورهای جست‌وجو برای نصب این برنامه‌ها خودداری کنند.

سرهنگ جواد مختاررضایی اظهار داشت: کاربرانی که بدون بررسی اعتبار منبع، صرفاً از طریق نتایج جست‌وجوی اینترنتی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌های بانکی می‌کنند، در معرض خطر نصب بدافزار، اپلیکیشن‌های جعلی و حملات فیشینگ قرار دارند. در بسیاری از موارد، پس از نصب اپلیکیشن جعلی، به محض ورود کاربر به برنامه و وارد کردن اطلاعات حساب، بخشی یا تمام موجودی حساب بانکی وی توسط کلاهبرداران برداشت می‌شود.

مختاررضایی با بیان اینکه رصد و شناسایی اپلیکیشن‌های جعلی بانکی همواره در دستورکار پلیس فتا قرار دارد، افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده اپلیکیشن‌های جعلی، موضوع را از طریق وبگاه پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir

گزارش دهند تا اقدامات لازم برای حذف آن‌ها انجام شود.

وی از شهروندان خواست تلفن همراه خود را به آنتی‌ویروس‌های معتبر مجهز کرده و آن‌ها را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی کنند و تأکید کرد که اطلاعات حساس بانکی از قبیل رمز اول و دوم، نام کاربری و کلمه عبور سامانه‌های بانکی، تاریخ انقضا و کد ۲ CVV را به هیچ عنوان در تلفن همراه ذخیره نکنند.