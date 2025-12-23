حکم اعدام 2 متجاوز به عنف در زندان قائمشهر اجرا شد

رئیس کل دادگستری مازندران دو فقره حکم اعدام محکومان پرونده تجاوز به عنف، صبح دیروز در زندان قائمشهر به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری میزان، عباس پوریانی با اعلام این خبر گفت: این پرونده مربوط به وقوع جرم تجاوز به عنف در سال ۱۴۰۱ در شهرستان سیمرغ بوده که پس از طرح شکایت از سوی شاکی و طی مراحل قانونی، در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفت.

پوریانی افزود: متهمان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی‌های قانونی لازم، براساس دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران، به اتهام تجاوز به عنف به مجازات اعدام محکوم شدند.

وی با اشاره به طی شدن کامل فرآیند‌های قانونی، ادامه داد: پس از تأیید رأی صادره در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، حکم اعدام محکومان در زندان قائمشهر اجرا شد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت و در چارچوب قانون، با جرائم خشن و جرائمی که امنیت و آرامش عمومی جامعه را با مخاطره مواجه کنند، برخورد قاطع خواهد داشت.