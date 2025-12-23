رئیس شورای شهر تهران گفت: روشی که برای کرایه تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته شده برای ما قابل قبول نیست، باید نهادی این تاکسی‌ها را کنترل کند.

به گزارش پایگاه خبری شهر، مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه روشی که برای کرایه تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته شده برای ما قابل قبول نیست، اظهار داشت: باید نهادی این تاکسی‌ها را کنترل کند که این اقدام انجام نشده است. ما نسبت به آن اعتراض داریم اما مزاحم کارشان نشدیم. رانندگان تاکسی ما هم باید تعرفه کرایه تاکسی را رعایت کنند و تاکسیرانی باید نظارت لازم را داشته باشد.

وی افزود: اتحادیه باید زیر نظر نهادی باشد؛ همان‌طور که تاکسی‌های شهری زیر نظر تاکسیرانی هستند. تاکسی‌های اینترنتی تحت کنترل کدام نهاد هستند؟ از دولت بپرسید که چرا متولی را مشخص نمی‌کند؟ ما به اندازه کافی داد و بیداد کردیم و نتیجه نداد. برای مثال به جمع‌آوری پسماند مجوز دادند و چون مجوز گرفتند در معابر پسماند جمع می‌کنند.

هیچ‌کس حق ایجاد تقابل بین شورای شهر

و شهرداری را ندارد

رئیس شورای شهر تهران در ادامه گفت: آنچه من از آن پرهیز دارم و معتقدم برای شهر سم است، تقابل است، هیچ‌کسی حق ندارد بین شهرداری و شورا و بالعکس تقابل ایجاد کند. احساسی، شعاری و رسانه‌ای صحبت کردن ضرر دارد و ما جلوی آن را می‌گیریم. اگر کسی می‌خواهد انتقادی را مطرح کند باید با اسناد و مدارک باشد.

چمران در صحن شورا نیز با اشاره به وجود ساختمان‌های مندرس در سطح شهر، اظهار داشت: این ساختمان‌ها سال‌هاست به همین شکل باقی مانده است. رئیس قوه قضائیه نیز به درستی به این موضوع اشاره کرد. شورا و شهرداری باید به موضوع رسیدگی کنند و قوه قضائیه نیز مشکل ساختمان‌های دارای ورثه را مورد رسیدگی قرار دهد. در شورا طرحی را تهیه خواهیم کرد که چگونگی اجرای قانون شهرداری مشخص شود.