تفاهم شهرداری و آموزشوپرورش برای توسعه زمینهای چمن مدارس مناطق کمبرخوردار تهران
نشست مشترک معاونت فرهنگی شهرداری تهران، سازمان ورزش شهرداری تهران و وزارت آموزشوپرورش با هدف توسعه زمینهای چمن مصنوعی در مدارس شهر تهران برگزار شد.
به گزارش سازمان ورزش شهرداری تهران، در ابتدای این نشست، حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به تحولات چهارگانه شهرداری تهران، ورزش دانشآموزی و مدارس را یکی از ارکان اصلی تحول نرمافزاری شهر دانست و گفت: این حوزه در چارچوب مأموریتهای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تعریف شده است.
اوجاقی با اشاره به محدودیت زیرساختهای ورزشی پایتخت به دلیل کمبود زمین، اظهار داشت: تدبیر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای جبران این نقیصه، استفاده از ظرفیت مدارس بهعنوان یکی از مهمترین فضاهای در دسترس برای توسعه ورزش دانشآموزی و شهروندی است. وی افزود: اجرای زمینهای چمن مصنوعی در حیاط مدارس فاز نخست این برنامه محسوب میشود و در مراحل بعدی، با افزایش اعتبارات و شناسایی ظرفیتهای جدید، علاوه بر افزایش تعداد زمینهای چمن مصنوعی، اجرای کفپوشهای ورزشی نیز در مدارس دنبال خواهد شد.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به جزئیات صورتجلسه منعقدشده میان شهرداری تهران و وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: براساس این توافق، مسئولیت انجام عملیات زیرسازی، تسطیح، مقاومسازی، زهکشی و آمادهسازی فضاهای مورد نظر بر عهده آموزشوپرورش خواهد بود و شهرداری تهران تأمین، خرید و اجرای چمن مصنوعی را برعهده میگیرد.
اوجاقی افزود: در فاز نخست اجرای این طرح، حدود ۶۰ تا ۷۰ مدرسه در مناطق مختلف شهر تهران، با اولویت مناطق کمبرخوردار، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.