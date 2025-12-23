مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد طی چهار سال گذشته و با اجرای برنامه گسترده نوسازی، تعداد اتوبوس‌های فعال پایتخت از حدود ۸۰۰ دستگاه به بیش از سه هزار دستگاه رسیده است.

به گزارش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده در تشریح آخرین وضعیت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری و با تأکید شهردار تهران، نوسازی ناوگان به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت و نخستین اقدام عملی با انعقاد قرارداد ۱۷۵ دستگاه اتوبوس با شرکت ایران‌خودرو دیزل انجام شد که این اتوبوس‌ها تحویل و وارد چرخه خدمت‌رسانی شدند.

علیزاده افزود: در مجموع چهار سال گذشته، بیش از چهار هزار دستگاه اتوبوس قرارداد خرید داشته‌ایم که حدود دو هزار دستگاه تولید داخل و حدود دو هزار و 500 دستگاه نیز از محل قرارداد با خودروساز چینی تأمین شده است. امروز تعداد اتوبوس‌های فعال تهران به بیش از سه‌هزار دستگاه رسیده که در نوع خود اقدامی کم‌سابقه و جهادی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به توسعه ناوگان پاک در تهران، گفت: از مجموع اتوبوس‌های وارد شده به ناوگان، ۳۹۰ دستگاه برقی است که نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه براساس برنامه توسعه مصوب شهرداری و شورای شهر، تهران به ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد، تاکید کرد: هنوز با این عدد فاصله داریم که بخش عمده آن ناشی از کم‌کاری در دوره‌های گذشته است و بار اصلی جبران این عقب‌ماندگی بر دوش مدیریت ششم شهری افتاده است.

علیزاده ادامه داد: به دلیل محدودیت ظرفیت تولید داخلی و نیاز همزمان سایر شهرهای کشور، تولید داخل به تنهائی پاسخگوی سرعت مورد نیاز تهران نبود.

بر همین اساس با تدبیر مدیریت شهری قراردادهای خارجی به‌ویژه در حوزه اتوبوس‌های برقی منعقد شد تا روند نوسازی شتاب بگیرد. وی از ورود اتوبوس‌های جدید خطوط تندرو (BRT) خبر داد و گفت: تا پیش از عید نوروز، بخش نخست اتوبوس‌های ۱۸متری تندروی جدید جایگزین ناوگانی خواهد شد که بیش از ۱۵ سال نوسازی نشده بودند. اتوبوس‌های جدید در خطوط پرتردد از جمله خطوط یک و چهار به‌کار گرفته می‌شوند. همچنین بخشی از اتوبوس‌های ۱۸متری دوکابین برقی نیز پیش از عید وارد خطوط می‌شود و شهروندان به صورت ملموس آثار آن را مشاهده خواهند کرد.