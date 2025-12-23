مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده داروی درمان دیابت و چاقی از ورود داروی جدید تزریقی درمان دیابت و چاقی به بازار دارویی کشور خبر داد.

به گزارش انجمن دیابت ایران، امین قبادی از ورود داروی جدید تزریقی درمان دیابت و چاقی به بازار دارویی کشور خبر داد و گفت: این دارو یکی از جدیدترین داروهای تزریقی دیابت و درمان چاقی با کیفیتی مشابه داروی خارجی است که با قیمت یک‌پنجم نمونه خارجی و با تزریق یک‌بار در هفته، در دسترس بیماران قرار گرفته است.

قبادی با بیان اینکه ایران چهارمین کشور جهان در تولید داروی جدید درمان دیابت و چاقی است، اظهار داشت: قلم تزریقی اوزمپیک یا سماگلوتاید، که به تازگی در ایران بومی‌سازی و تولید شده است، از روز سه‌شنبه در داروخانه‌های کشور در دسترس بیماران قرار گرفت.

وی افزود: با تولید این دارو، ایران پس از چین، آمریکا و دانمارک، چهارمین کشور جهان است که موفق به دستیابی به فناوری تولید داروهای جدید شده است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه با تولید داخلی این دارو، قاچاق قلم تزریقی اوزمپیک برای درمان دیابت به پایان رسیده و حالا بیماران می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند، ادامه داد: داروی سویما با نام عمومی سماگلوتاید به کنترل قند‌ خون و جلوگیری از مشکلات قلبی و کلیوی بیماران دیابتی کمک می‌کند.

قبادی گفت: خط تولید این شرکت امکان تولید

۱۸ میلیون قلم از این دارو را دارد که ضمن رفع نیاز کشور، امکان صادرات آن به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و نیازهای جهانی وجود دارد.

رئیس هیئت‌مدیره شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر نیز تاکید کرد: این دارو علاوه‌بر کنترل دیابت، موجب کاهش وزن نیز می‌شود و به عنوان درمانی برای کبد چرب نیز قابل استفاده است.

کامران نیکوسخن گفت: بر‌اساس مطالعات بالینی انجام شده، این دارو قادر است قند خون را ۱.۵ تا ۲‌درصد کاهش دهد و همچنین وزن را در افراد دیابتی چاق ۱۰ تا ۱۵‌درصد و در افرادی که فقط مشکل چاقی دارند ۲۰ تا ۲۵‌درصد کاهش دهد.

همچنین رئیس انجمن دیابت ایران نیز این دارو را انقلابی در درمان دیابت دانست و تأکید کرد: تزریق هفتگی آن به بیماران کمک می‌کند تا قند خون خود را بهتر کنترل کنند؛ ضمن اینکه قیمت این دارو یک‌پنجم قیمت نمونه خارجی آن است.

به گفته سعید کلباسی، این دارو از روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه، به صورت رسمی در داروخانه‌ها در دسترس بیماران قرار دارد و امید می‌رود که با این اقدام، شرایط درمان بیماران دیابتی و چاق بهبود یابد؛ همچنین انتظار می‌رود که با افزایش تولید این دارو، نیازهای درمانی بیماران بیشتری تأمین شود و فشار مالی ناشی از خرید داروهای خارجی نیز کاهش یابد.