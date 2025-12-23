کد خبر: ۳۲۴۹۱۶
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
خلافگویی ممنوع
احسان صالحی با اشاره به ارائه آمار نادرست معاون اجرائی رئیسجمهور در برنامه تلویزیونی درباره وضعیت رشد تورم نوشت: «وفاداری به مافوق و دفاع از او آنهم در شرایطی که خیلی از اطرافیان نهتنها مدافع نیستند بلکه دولت و رئیسجمهور را سپر خود کرده و سرگرم غنائم سیاسی و مالیاند، خصلتی ارزشمند است. این ارزش را آلوده به خلافگویی نکنید که برکتی به کار نمیماند و وضعتان از این هم خرابتر میشود. خود دانید!»
اتاق جنگ رسانهای اسرائیل
کاربری نوشت: «اینترنشنال هیچگاه رسانه نبوده بلکه عملا اتاق جنگ رسانهای اسرائیل است. هرخط خبری که از تلآویو مخابره میشود، بیکموکاست و با همان سناریو، از زبان «مردم ایران» در این شبکه بازتولید میشود.»
بازداشت با ادعای آزادی بیان
الهام عابدینی: «گوگل، دولت بریتانیا را به حمله به آزادی بیان و تضعیف حق آزادی بیان مردم به بهانه اجرای قانون متهم کرد. سالانه بیش از ۱۲هزار نفر در بریتانیا به دلیل پستهای خود در شبکههای اجتماعی دستگیر میشوند. در سالهای اخیر بسیاری از این موارد مرتبط به پستهای حمایت از فلسطین بوده.»
تصاحب خاک دانمارک
امیرعلی ابوالفتح: «اگر روسیه ۱۲۰هزار کیلومتر مربع سرزمینهای اوکراین را تصاحب کرده، آمریکا در تلاش است ۲ میلیون کیلومتر مربع سرزمینهای دانمارک را تصاحب کند؛ آن هم در حالی که اوکراین عضو اتحادیه اروپا و ناتو نیست و دانمارک هست و روسیه عضو ناتو نیست و آمریکا عضو ناتو هست. اروپا چه کار میکند؟»
از ژاپن تا حرم امام رضا(ع)!
محسن هوشمند، رئیس مرکز ارتباطات رسانه آستان قدس رضوی با انتشار این تصویر نوشت: «شنیدید تو ژاپن برف خیابونها رو جمعآوری و استفاده میکنن؟ جالبه بدونید در حرم امام رضا(ع) هم چندساله همین کار انجام میشه. توی همین برف اخیر، حدود ۵۰۰۰ متر مکعب برف از صحنهای حرم جمعآوری و برای آبیاری به مزارع و باغهای حاشیه شهر مشهد منتقل شد.»
استخر هم مافیا دارد؟
سیداحسان حسینی: «در شرایط بحران گاز در زمستان، دوباره بازار استخرهای آبگرم روباز رونق گرفته! استخرهایی لاکچری که گاز را مترمکعبی ۹۲ تک تومان میسوزانند؛ در حالی که صنایع حاضرند همین گاز را ۱۸هزار تومان بخرند؛ حدودا ۲۰۰ برابر بالاتر. آیا این استخرها هم مافیا دارند که قیمتشان اصلاح نمیشود؟»