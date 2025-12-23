قرارداد 600 هزار دلاری اوریه با پرسپولیس برای 260 دقیقه بازی!

رقم قرارداد سنگین سرژ اوریه با پرسپولیس بزرگ‌ترین مشکل برای فسخ قرارداد این بازیکن است و باید سرخپوشان با او به توافق برسند.

سرژ اوریه مدافع راست ساحل عاجی که با سر و صدای زیاد به پرسپولیس آمد، در مدت پنج ماه حضورش در ایران، به اندازه چندین سال حاشیه داشت. از ابتلا به هپاتیت در بدو ورود گرفته تا مصدومیت‌های متوالی و دوری از تمرینات. اوریه بیش از دو ماه نخست از حضورش در پرسپولیس را به دلیل بالا بودن دوز هپاتیت B از دست داد و بعد از آن‌هم دچار مصدومیت‌های متوالی شد. این بازیکن در مجموع 260 دقیقه برای پرسپولیس به میدان رفت و به هیچ عنوان عملکردی در حد نام و نشان خود نداشت. همین اتفاقات نیز باعث شده تا اوریه نفر اول لیست خروجی‌های پرسپولیس در نیم‌فصل باشد و اوسمار قید او را بزند. به گزارش تسنیم رقم قرارداد اوریه با پرسپولیس، چیزی حدود 600 هزار دلار است و باشگاه پرسپولیس برای جدایی باید با او به توافق برسد. البته این بازیکن آپشن‌هایی نیز در قراردادش دارد که با توجه به عملکرد ضعیف، هیچ‌کدام از آنها فعال نشده است. مدیران باشگاه پرسپولیس طی دو سه روز آینده با اوریه جلسه خواهند داشت تا برای اقاله قرارداد با او به توافق برسند.