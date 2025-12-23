وزیر ورزش در مراسم کلنگ‌زنی خانه کشتی آمل شرکت نکرد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش که در سفر استانی راهی مازندران شده بود غیبتش در مراسم کلنگ‌زنی خانه کشتی آمل حاشیه‌ساز شد. درحالی‌که امیرحسین زارع،‌ هادی ساروی و علی ارسلان در محل کلنگ‌زنی حاضر شدند، وزیر ورزش از رفتن امتناع کرد و حتی رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس هم نتوانست وزیر را راضی به رفتن کند.

این سالن قرار بود با هزینه یک شرکت لبنیاتی احداث شود. به نظر می‌رسد دنیامالی اعتقادی به کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید ندارد، به همین دلیل در مراسم شرکت نکرده است. این پروژه در نهایت با کلنگ‌زنی ‌هادی ساروی قهرمان المپیک استارت خورد.

معتمدکیا، مدیر روابط‌عمومی وزارت ورزش در این باره به خبرگزاری فارس گفت: با توجه ‌به پروژه‌های نیمه‌تمام استان مازندران، به‌گونه‌ای این برنامه‌ریزی انجام گرفت که وزیر ورزش ضمن افتتاح استخر شهر آمل، برای گره‌گشایی از پروژه‌های به‌جامانده از سال‌های قبل، از این پروژه‌ها بازدید کند و دستورات لازم صادر شود بنابراین از ابتدای برنامه‌ریزی سفر به استان مازندران، موضوع کلنگ‌زنی مطرح نبود. اساساً وزارت ورزش معتقد است به‌جای کلنگ‌زنی، ابتدا باید پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد و مردم بتوانند از این امکانات استفاده کنند.