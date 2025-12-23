سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی با اشاره به مشکلات عدیده در رابطه با این بازی‌ها و تاکید بر اعلام مکتوب اعتراضات، گفت که شورای المپیک آسیا هم نگران برگزاری این دوره است.

در فاصله ۹ ماه تا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، شرایط برنامه‌ریزی ژاپنی‌ها برای میزبانی این بازی‌ها به گونه‌ای است که انتقاد، نگرانی و حتی اعتراض کشورهای شرکت‌کننده از جمله ایران را به همراه داشته است به گونه‌ای که اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران می‌گوید که این موضوعات به صورت مکتوب به برگزارکنندگان بازی‌ها اعلام شده است و حتی شورای المپیک آسیا (IOC) هم درجریان گذاشته شده است. وی در تازه‌ترین صحبت‌های خود اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد بحث در مورد زمان اعزام ورزشکاران در هر رشته است. کمیته برگزاری این‌گونه تصمیم گرفته که ورزشکاران هر رشته ۲ روز قبل از آغاز رقابت‌هایشان به ژاپن سفر کنند که این موضوع با توجه به اختلاف ساعت برای ما عملاً غیرممکن است. ورزشکاران ما حداقل ۵ روز زودتر باید به ژاپن بروند تا هم از حیث اختلاف ساعت با شرایط جدید سازگار شوند و هم فرصتی برای تمرین در محل بازی‌ها داشته باشد. رحیمی همچنین با یادآوری نبود دهکده در بازی‌های آسیایی و اسکان ورزشکاران در هتل، کشتی یا ویلا (کانکس) گفت: در جریان نشست هماهنگی سرپرست‌ها، فقط هتل‌های پیش‌بینی شده معرفی شدند و از آنها بازدید داشتیم. بازدیدی از ویلا یا کشتی نداشتیم، فقط عکسی از آنها ارائه شد که امیدوارکننده نبودند. ویلاها در واقع کانکس‌هایی با ظرفیت ۴ نفر هستند. کشتی هم اصلاً پهلو نگرفته بود که ببینیم چگونه است و در چه شرایطی. وی گفت: به صورت مکتوب انتقادات خود را نسبت به این موارد و خیلی موارد دیگر به برگزارکنندگان بازی‌ها اعلام کرده‌ایم. شورای المپیک آسیا را هم در جریان گذاشته‌ایم. البته تا به امروز ازکمیته برگزاری بازی‌ها پاسخی دریافت نکرده‌ایم. رحیمی خاطرنشان کرد: شاید این‌گونه چالش‌ها را بتوانیم خودمان حل کنیم اما حل و فصل برخی موارد دیگر با خودِ میزبان است مثل محدودیت در سفر ورزشکاران؛ مثلاً در کشتی، ورزشکاران یک روز قبل از مسابقه وزن‌کشی می‌شوند. با این شرایط چطور می‌توانیم تنها دو روز زودتر آنها را راهی کنیم. اگر واقعاً این‌گونه باشد که اعزام را کنسل کنیم، بهتر است.