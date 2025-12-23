جدّه باز هم میزبان مراحل نهائی لیگ نخبگان آسیا شد

طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر جده عربستان به عنوان میزبان مرحله یک‌چهارم نهائی تا فینال لیگ نخبگان آسیا انتخاب شده است.

در بیانیه رسمی AFC آمده است ورزشگاه شهر ملک عبدالله و ورزشگاه شهر شاهزاده عبدالله فیصل که پیشتر میزبان مرحله نهائی سال ۲۰۲۵ نیز بودند، بار دیگر هفت دیدار سرنوشت‌ساز پایانی فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را میزبانی خواهند کرد. این مرحله شامل رقابت هشت باشگاه برتر آسیا خواهد بود که به صورت تک‌مسابقه برگزار می‌شود.

* مسابقات یک‌چهارم نهائی...................................... از 27 تا 29 فروردین 1405

* مسابقات نیمه‌نهائی................ روزهای 31 فروردین و اول اردیبهشت 1405

* دیدار فینال..................................................................روز پنجم اردیبهشت 1405

هر ورزشگاه دو بازی از مرحله یک‌چهارم و یک بازی از نیمه‌نهائی را برگزار خواهد کرد. برای دومین سال پیاپی، دیدار نهائی در ورزشگاه شهر ملک‌عبدالله برگزار می‌شود؛ دیداری که تیم قهرمان علاوه‌بر افتخار قاره‌ای، جایزه مالی

۱۲ میلیون دلار دریافت خواهد کرد.

همچنین در بیانیه آمده است که پس از پایان مرحله گروهی، مسابقات مرحله یک‌هشتم نهائی به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شوند:

منطقه غرب: (روزهای 12 و 13 اسفند- دور رفت) و (روزهای 19 و 20 اسفند- دور برگشت)

تراکتور مهمان شمس‌آذر در یک هشتم نهائی جام حذفی

تیم شمس‌آذر قزوین با حکم قرعه میزبان تیم تراکتور تبریز در مرحله یک چهارم نهائی جام حذفی شد.

قرعه‌کشی برای تعیین میزبانی دیدار دو تیم با حضور مهرداد شفیعی‌راد مسئول جام حذفی و نمایندگان دو باشگاه تراکتور تبریز و شمس‌آذر قزوین در سازمان لیگ برگزار شد. بر اساس این قرعه مسابقه دو تیم روز ۲۲ دی ماه در شهر قزوین برگزار می‌شود.

فهرست ۲۳ نفره تیم امید برای جام ملت‌های آسیا

فهرست ۲۳ نفره تیم ملی امید برای اردوی امارات و جام ملت‌های آسیا اعلام شد.

هفتمین دوره جام ملت‌های آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال، از ۱۶ دی تا ۴ بهمن ۱۴۰۴ در ۲ شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد.

شاگردان امید روانخواه اردوی شش روزه خود را از ۷ تا ۱۳ دی در دبی برگزار کرده و پس از برگزاری یک بازی دوستانه مقابل تیم زیر ۲۳ سال چین در تاریخ ۱۱ دی، روز ۱۳ دی به عربستان سفر می‌کنند. فهرست ۲۳ نفره تیم ملی امید ایران برای اردوی امارات و مسابقات جام ملت‌های آسیا به شرح زیر اعلام شد:

* دروازه‌بان‌ها: محمد خلیفه (آلومینیوم اراک) امیر مهدی مقصودی و پوریا رفیعی (سپاهان اصفهان)

* مدافعین: دانیال ایری (ملوان انزلی) مهدی زارع (آخمت گروژنی روسیه) فرزین معامله‌گری (شمس‌آذر قزوین) مسعود محبی (خیبر خرم‌آباد) بهرام گودرزی و سید مهدی مهدوی (آلومینیوم اراک) ارشیا وثوقی‌فرد (فجرشهید سپاسی) عرفان جمشیدی (پیکان تهران)

* هافبک‌ها: پوریا لطیفی‌فر (گل‌گهر سیرجان) مهدی گودرزی (خیبر خرم‌آباد) عباس حبیبی و مهدی جعفری (ملوان انزلی) امیرمحمد رزاقی‌نیا(استقلال) امیررضا شیخی‌راد (نساجی مازندران)

* وینگرها: محمد جواد حسین‌نژاد (آنژی ماخاچ قلعه روسیه) یادگار رستمی (فجر شهید سپاسی شیراز) محمد حسین صادقی (پرسپولیس تهران) حمیدرضا ضرونی (خیبر خرم‌آباد)

* مهاجمان: رضا غندی‌پور (الوحده امارات) محمد عسگری(سپاهان اصفهان)

برنامه دیدارهای تیم ملی امید در گروه C جام ملت‌های آسیا

چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴

* امید ایران............................... امید کره جنوبی (ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی)

شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴

* امید ایران........................................ امید ازبکستان (ساعت ۱۷ به وقت محلی)

سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۴

* امید ایران.......................................... امید لبنان (ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی)

کاروان استقلال راهی بحرین شد

کاروان استقلال تهران برای دیدار مقابل المحرق در لیگ قهرمانان آسیا عازم بحرین شد.

تیم فوتبال استقلال در آخرین دیدارش در لیگ قهرمانان آسیا امشب از ساعت 19 و 30 دقیقه در منامه به مصاف المحرق بحرین خواهد رفت. کاروان آبی‌پوشان صبح دیروز با پروازی اختصاصی تهران را به سمت منامه ترک کرد.

رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی دو بازیکنی هستند که ساپینتو به دلیل انضباطی نامشان را در فهرست سفر به بحرین قرار نداده و آنها را از استقلال کنار گذاشته است. همچنین علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی و ماشاریپوف دیگر غایبان استقلال در سفر به بحرین هستند.