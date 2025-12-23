صعود زودهنگام نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا شارجه یا دوباره الدحیل؛ کدام تیم حریف تراکتور در حذفی میشود؟!
تراکتور تبریز با برتری برابر الدحیل قطر دو هفته زودتر تا پایان مرحله گروهی صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.
تیمهای فوتبال تراکتور ایران و الدحیل قطر در هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه اول دی با قضاوت یوسوکه آراکی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید. شجاع خلیلزاده و امیرحسین حسینزاده گلهای تراکتور را به ثمر رساندند. تراکتور در این بازی با ترکیب علیرضا بیرانوند، خامروبکوف (کارت زرد) (۸۵- مهدی شیری)، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، تیبورهالیلوویچ، دانیال اسماعیلیفر، تومیسلاو اشترکال، مهدی هاشمنژاد (۸۵- دروژدک)، محمد نادری، امیرحسین حسینزاده و مهدی ترابی (۸۹- مسعود زائر کاظمینی) به میدان رفت. با کسب سه امتیاز این بازی تراکتور در جدول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا ۱۴ امتیازی شد و دو هفته زودتر تا پایان مرحله گروهی صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.
اسکوچیچ: انتظار دارم همیشه اینگونه بازی کنیم
دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در پایان این بازی گفت: به نظرم فوقالعاده بازی کردیم و کنترل مسابقه را در اکثر دقایق در اختیار داشتیم. پنالتی به سادگی به الدحیل هدیه داده شد؛ البته این نظر شخصی من است و نمیخواهم خیلی در این باره حرف بزنم. موقعیتهای گلزنی بیشتری نسبت به حریف داشتیم و الدحیل را بهخوبی پرس کردیم. نظم خودمان را در زمین حفظ کردیم و نشان دادیم تیمی بسیار جدی و مدعی هستیم. از این برد واقعاً خوشحال هستم و انتظار دارم همیشه اینگونه بازی کنیم. بیشتر با فکر و ذهن خودمان بر مسابقه مسلط شدیم. معمولاً بیشتر تلاش میکنیم با قلبمان بازی کنیم، اما این بار «فکر شده» بازی کردیم و مستحق برد بودیم.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور در واکنش به خبرنگاری که از هدر رفتن موقعیتهای گلزنی تراکتور گلایه کرد، اظهار داشت: فرض کنید با این همه فرصتی که از دست دادیم، صعود کردیم. البته من سؤالی از سوی شما متوجه نشدم که پاسخ بدهم. مواقعی پیش میآید که بازیکنان گل نزنند. فوتبال همین است؛ گاهی موقعیتها تبدیل به گل میشود و گاهی نمیشود. اسکوچیچ درباره اینکه تیمهای ایرانی سابقه قهرمانی در مسابقات آسیایی را در کارنامه دارند، گفت: شیوه برگزاری بازیها تغییر کرده و سختی آن بیشتر شده است. تیمها بیشتر از گذشته از بازیکنان خارجی استفاده میکنند و شرایط با گذشته قابل مقایسه نیست. من در ایران کار کردهام و این صعود سختتر بود. باید شیوه برگزاری بازیها را هم در نظر بگیریم.
اسکوچیچ با دفاع از عملکرد تراکتور تا اینجای فصل عنوان کرد: در رختکن ما هیچکسی نیست که به صعود از مرحله اول راضی باشد، اما همین کاری که انجام شده، به اندازه کافی قابل احترام است. صعود از مرحله اول لیگ نخبگان برای تیمهای ایرانی به اندازه کافی بزرگ است.
حریف بعدی تراکتور کدام تیم است؟
تراکتور با برد مقابل الدحیل قطر، روند بسیار خوب خود در رقابتهای آسیایی را ادامه داد و بار دیگر نشان داد یکی از تیمهای قابلاتکای این فصل لیگ نخبگان آسیاست. شاگردان دراگان اسکوچیچ در شرایطی که از حریف قطری عقب افتاده بودند، تا آخرین لحظات بازی دست از تلاش برنداشتند و سرانجام با گل امیرحسین حسینزاده در ثانیههای پایانی، به بردی دراماتیک و ارزشمند دست یافتند؛ بردی که از نظر روحی و جدولی اهمیت زیادی برای نماینده تبریز دارد.
این پیروزی باعث شد تراکتور بهصورت موقت به رتبه دوم جدول ردهبندی لیگ نخبگان آسیا صعود کند؛ جایگاهی که البته هنوز تثبیت نشده و سرنوشت آن به نتایج دیگر دیدارهای این گروه بستگی دارد. مهمترین مسابقه تأثیرگذار در این زمینه، دیدار الوحده امارات و الغرافه قطر است که هماکنون در جریان است. در صورتی که الوحده در این مسابقه به تساوی برسد یا شکست بخورد، تراکتور با شرایط فعلی جدول، جایگاه دوم را حفظ خواهد کرد. در این حالت، تراکتور در مرحله بعد باید به مصاف الشارجه امارات برود؛ تیمی که هدایت آن برعهده ژوزه مورایس است. مورایس که پس از جدایی جنجالی از الوحده راهی الشارجه شد، امشب در نخستین حضور رسمی خود روی نیمکت این تیم، اولین شکستش را مقابل الهلال عربستان تجربه کرد؛ نتیجهای که باعث شد نام الشارجه بیش از پیش بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی تقابل با تراکتور مطرح شود.
با این حال، سناریوهای جدول به همینجا ختم نمیشود. تراکتور در صورت حفظ رتبه دوم، باید با تیم هفتم جدول روبهرو شود؛ تیمی که در حال حاضر الشارجه است. اما شرایط میتواند بهسرعت تغییر کند، چرا که الاتحاد عربستان فردا در دیداری خانگی به مصاف نسف قرشی ازبکستان خواهد رفت و در صورت کسب پیروزی، به رتبه ششم صعود میکند. در چنین حالتی، الدحیل به رتبه هفتم سقوط خواهد کرد و این احتمال به وجود میآید که تراکتور، با وجود پیروزی امشب، بار دیگر در مرحله بعد به مصاف همین تیم قطری برود. در مجموع، باید تأکید کرد که هنوز دو بازی از مرحله گروهی باقی مانده و جدول ردهبندی لیگ نخبگان آسیا قطعاً دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد.
بنابراین، اگرچه تا این لحظه و بدون در نظر گرفتن نتیجه دیدار الوحده و الغرافه، حریف احتمالی تراکتور الشارجه به نظر میرسد، اما هیچ چیز قطعی نیست و باید دید در نهایت جدول چگونه بالا و پایین میشود و نماینده تبریز در دور بعدی رقابتها به مصاف کدام تیم خواهد رفت. با این حال، ممکن است حریف این تیم یکی از میان الشارجه یا الدحیل باشد.