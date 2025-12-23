سلاح ویژه و طلاییِ محور مقاومت در جنگ تبلیغاتی
کامران پورعباس
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای همواره مدافع و پشتیبانِ «مقاومت» بودهاند و بارها و بارها در سالهای مختلف، تعریف و مفهوم مقاومت و جبهه مقاومت و ابعاد آن را تبیین فرمودهاند؛ اخیراً نیز در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا(سلاماللهعلیها) در 20 آذر 1404، جدیدترین و بهروزترین مفاهیم در این عرصه را تشریح کردند.
تعریف مقاومت
رهبر انقلاب در این دیدار، «مقاومت» را چنین تعریف کردند: «مقاومت ملّی یعنی چه؟ امروز گفته میشود «جبهۀ مقاومت»؛ خب این چیست؟ اینها در مقابل چه چیزی مقاومت میکنند؟ «مقاومت ملّی» یعنی تابآوری در برابر هر فشاری که دشمن در یکی از جنبههای زندگی انسان وارد میآورد تا آن ملّت را مجبور کند به تسلیم؛ منظور ما از «مقاومت»، ایستادگی در مقابل این فشار است؛ تاب بیاورد، مقاومت کند، بایستد، پایداری کند، پای دشمن را ببُرد، دست دشمن را قطع کند.»
و نیز فرمودند: «گفتیم مقاومت یعنی چه؟ یعنی تابآوری، پایداری، ایستادگی، تسلیم نشدن، عامل فشار را ناکام گذاشتن؛ این معنای مقاومت است. اینکه امروز ما دائم دم از جبهۀ مقاومت میزنیم یعنی این؛ یک روز فقط ایران بود، امروز به کشورهای منطقه و حتّی در مواردی به کشورهای خارج از منطقه توسعه پیدا کرده؛ مقاومت به تدریج گسترش پیدا کرده.»
انواع و اهداف فشارهای دشمن بر مقاومت
ایشان انواع فشارهای دشمن بر روی ایستادگی و مقاومت ملّتها و در رأسشان ملّت ایران را چنین برشمردند:
نظامی، اقتصادی، هوچیگری و جوسازی رسانهای، فضای مجازی، رادیوهای خارجی، اظهارات مقامات نظامی بالا و مقامات سیاسی در دنیا، تحریم، جاسوسپروری و...
هدف از این فشارها در دنیا از دیدگاه رهبری:
توسعهطلبی سرزمینی، تصرف منابع زیرزمینی مثل نفت، موضوعات فرهنگی و دینی، تغییر سبک زندگی و تغییر هویت دینی و تاریخی و فرهنگی.
جنگ تبلیغاتی و رسانهای
رهبر انقلاب در مورد کشورمان، مهمترین فشارها در شرایط کنونی را درگیری تبلیغاتی و رسانهای و جنگ تبلیغاتی و معنوی دانسته و خط و هدف دشمن از آن را چنین برشمردند:
تغییر دلها، عوض کردن مغزها و فکرها، تغییر ذهن جوان ایرانی، محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی، منصرف کردنِ تدریجی مردم را از یاد انقلاب و هدف انقلاب و کارهایی که در انقلاب شد و از یاد امامِ انقلاب.
ایشان در مورد منشأ این درگیری و جنگ رسانهای فرمودند:
«در مقابل ما یک جبهۀ وسیعی است؛ البتّه مرکز آمریکا است، دُوروبَرش هم بعضی از کشورهای اروپاییاند و در حاشیهاش هم مزدورها و خائنها و بیوطنها و اینهایی [هستند] که در اروپا و در جاهای دیگر جمع شدهاند برای اینکه به نان و نوایی برسند.»
وظایف جبهه مقاومت در مبارزه با جنگ تبلیغاتی
امام خامنهای، فرمانده جبهه مقاومت، وظایف جبهه مقاومت در عرصه مبارزه با جنگ تبلیغاتی را مشخص و اعلام کردند:
«بنابراین جبهۀ انقلاب و کارگزاران مقاومت باید این وضع دشمن را بشناسند؛ آرایش خودشان را بر طبق این نظم دشمن و مقصود دشمن قرار بدهند. ما در مسائل نظامی، آرایش صفوفمان بستگی دارد به هدف دشمن؛ وقتی میبینیم دشمن به یک نقطهای میخواهد حمله کند، نوعی آرایش نظامی میگیریم که دشمن را ناکام کنیم؛ این کار در باب تبلیغات باید انجام بگیرد. آرایش تبلیغاتی بایستی به سمتی برود که دشمن درست همان سمت را هدف قرار داده و آن عبارت است از معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی؛ دشمن اینها را هدف قرار داده؛ باید در مقابل اینها ایستاد.»
مؤثرترین سلاح مقاومت در جنگ تبلیغاتی
رهبر انقلاب یک توصیه مهم و راهبرد ویژه و طلایی هم در این عرصه داشتند:
«یک توصیه این است که در مواجهۀ با دشمن، به دفاع از آنچه او شبههآفرینی میکند اکتفا نکنید. البتّه دفاع لازم است، باید شبههآفرینیِ دشمن را رد کرد لکن دشمن نقطهضعف زیاد دارد؛ آن نقطهضعفها را هدف قرار بدهید، به آنها هجوم بیاورید.»
اتخاذ موضع و راهبرد تهاجمی در برابر دشمن، بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است و روش و راهکار و سلاح مؤثر و پیروزمندانۀ آن نیز توسط رهبری اعلام گردیده که عبارت است از: «هدف قرار دادنِ نقطهضعفهای دشمن».
در این مقال قصد داریم این سلاح مؤثر و پیروزمندانۀ محور مقاومت در عرصه جنگ تبلیغاتی با دشمن را بررسی کنیم و نقطهضعفهای دشمن که محور مقاومت باید با راهبرد تهاجمی بر آن متمرکز شود، را با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری تبیین کنیم.
کدخدا در بنبست
کتابِ «کدخدا در بنبست» که از سوی مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت در دهه 90 منتشر شده و در سال 1399 به چاپ دوم رسیده، دایرهالمعارف جامعی در این زمینه است که در آن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این موضوعات دستهبندی و ارائه گردیده است:
- مفهوم و مصادیق استکبار
- وضعیت جوامع غربی و استکباری
- توطئههای غرب و استکبار علیه بشریت و جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران و دلایل و اهداف توطئهها و راهکارهای مقابله با توطئهها
- افول و انزوای مستکبران
در این کتاب، مهمترین نقاط ضعف استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا به همراه صدها مصداق در سخنان رهبر انقلاب بازگو گردیده است.
برخی معضلات موجود در جوامع غربی و استکباری که در کتاب کدخدا در بنبست ذکر شده، به صورت تیتروار عبارتند از:
- برهنگى و اختلاط و امتزاج بىقيد و شرطِ زن و مرد با هم
- گرسنگى، فقر، مردن از كمبود مواد غذايى، نداشتن سرپناه و مسكن، ناامنى
- گسترش فسادهاى اخلاقى و اعتياد و بىبندوبارى و ويرانى بنيان خانواده
- دورى روزافزون از عدالت اجتماعى و بىاعتنايى به كرامت انسان
- حركت به سمت رشد پولداران و سرمايهداران و بیاعتنایی به محرومان
- بحران هويت و معنویت
- شکاف طبقاتی و تبعیض عظیم و گسترده
- محروم کردنِ خانمهای مسلمان از کار و تحصیل به دلیل رعایت حجاب
- سيلاب فساد جنسى و طغيان سرمايهدارى افراطى
- عدم وجود خوشبختی و امنیت و آرامش و بالا بودن آمار جنايت و قتل و انواع و اقسام فسادها
- نگاهِ غلط و ابزارى و اهانتآميز به زن
- عادیسازى گناه، ارزش دانستنِ همجنسبازى، فروپاشى خانواده، گسترش مشروبات الكلى و مواد مخدر
برخی توطئههای غرب و استکبار علیه بشریت در عصر حاضر به نقل از کتاب کدخدا در بنبست چنین است:
- صدور فرهنگ فساد و فحشا و اعتياد و مصرفگرایی به سراسر عالم
- صادر كردن شر و فساد و اغتشاش و ناامنى و دخالت در امور داخلىِ ملتها
- برنامهریزی در مراكز تحقيقاتى و فرهنگى و جاسوسى و سياسى استکبار برای هدایت جريانات جهانى
- کمک به کشورها به قیمت وابستگی
- سلطهگری و استثمار و دستاندازى و تجاوز
- تلاش برای بىاعتنا کردنِ ملتها نسبت به اسلام و فرهنگ و تاريخ خود
- جابهجا کردنِ حکومتها با سلاح تبلیغات
- دخالت در امور داخلی و سیاستهای کشورها
- دست داشتن در جنگها و خونريزیها و برادركشیهای سراسر دنیا
- تهاجم همهجانبۀ سياسى و اقتصادى و تبليغاتى و نظامى به ملتهای جهان
- خرج کردنِ ميلياردها دلار در شبكههاى تبليغاتى برای بیبصیرت و بیصبر کردنِ ملتها
- دستاندازى به حوزۀ دين و بهرهكشى ابزارى از آن
- استفاده از معاهدات و مجامع بينالمللى در جهت منافع و هدفهاى استکباری
- انحصارطلبی در فناورىهاى پيشرفته و استفادۀ سياسى از پيشرفت علمى
- استفادۀ غيرعادلانه از قدرت و ترویج تروريسم
- تهاجم خبرى، تبليغى، فرهنگى و اخلاقى به همه جای دنیا
- استعمار فرانو از طریق نفوذ در ملتها و عناصر ناآگاه داخلی
- انجام جرم و جنایت فزاینده در سرتاسر جهان و سردادنِ شعارهای فریبندۀ توخالی
- ناتوی فرهنگی
- گسترش و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی و سلاحهای هستهای
- استفاده از دانش و فناورىهاى پيشرفته و انواع تسلیحات برای مقابله با حق و توحيد و حقوق انسان
- تلاش برای دگرگون کردنِ جوامع با شيوههاى مدرن و بسيار پيشرفتۀ تبلیغاتی
- تهاجم فرهنگی به همه كشورهای دنیا
- پشتيبانى بىقيد و شرط از رژيم غاصب صهیونیستی
- جنگافروزى، تلاش برای ايجاد جنگ و ناآرامى و تحميل بحران به ملتها و کشورها
- استفاده از هنر براى ترويج فرهنگ غلط و منحط و هويتسوز غرب
افول غرب و استکبار و آمریکا
حال خوب است که این مقوله را در خارج از کتاب کداخدا در بنبست هم بررسی کنیم.
برخی نقاطضعف دیگرِ غرب و استکبار و آمریکا که امام خامنهای در رهنمودهایشان در سالهای اخیر افشاگری کردهاند، عبارتند از:
- آمریکا در دولتهای گوناگون دخالت میکرد، امروز این حالت رو به افول است؛ اروپاییها یک جور، دیگران یک جور.
- بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا معتقدند که آمریکا دارد رو به افول میرود، ذرّهذرّه دارد آب میشود. نشانههایش هم واضح است؛ مشکلات داخلی آمریکا بیسابقه است؛ هم مشکلات اقتصادیشان، هم مشکلات اجتماعیشان، هم مشکلات اخلاقیشان در داخل آمریکا؛ اختلافاتشان، دودستگیهای خونینشان، خطاهای محاسباتیشان در مسائل دنیا.
- امروز «ارادۀ شکستناپذیر» در فلسطین و همۀ منطقۀ غرب آسیا، جایگزین «ارتش شکستناپذیر» صهیونیست شده است. امروز آن ارتش جنایتکار ناچار شده است آرایش تهاجمی خود را به تدافعی تبدیل کند. امروز در میدان سیاسی، مهمترین حامی رژیم غاصب، یعنی آمریکا، خود دچار شکستهای پیدرپی شده است: شکست در جنگ افغانستان، شکست در سیاست فشار حداکثری بر ایران اسلامی، شکست در برابر قدرتهای آسیا، شکست در کنترل اقتصادی جهان، شکست در مدیریت داخلی خود و پدیدۀ شکاف عمیق در حاکمّت آمریکایی.
- صاحبنظران برجستۀ سیاسی آمریکاییها اعلام کردند که نظام آمریکا از درون پوسیده است؛ بعضیهای دیگر گفتند که دوران پساآمریکا آغاز شده است.
- اقتصاد آمریکا به معنای واقعی فلج است. دَهها میلیون بیکار و گرسنه و بیخانمان [وجود دارد]؛ این وضع امروزِ آمریکا است. این البتّه چیز مهمّی است لکن عجیبتر از این، این است که یک عدهای هنوز قبلهشان آمریکا است، هنوز امید و آرزویشان به آمریکا است؛ آمریکایی که در یک چنین وضعی است.
- رژیم آمریکا به شدت دچار انحطاط سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط اخلاقی است. این حرف سخنگویان خودشان و نویسندگان خودشان و صاحبان فکر از داخل خود آمریکا است.
- قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنهانگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی، از چهل سال پیش به این طرف به مراتب تنزّل کردهاند و پایین رفتهاند.
- این را [یک] نویسندۀ آمریکایی میگوید. در مورد افول اقتدار آمریکایی میگوید: «افول موریانهوار»؛ یعنی مثل موریانه از درون دارد پوک میشود.
- لیبرالدموکراسیای که امروز در غرب رایج است، خود آنها را بیچاره کرده؛ شکافهای اجتماعی، نبود عدالت اجتماعی، نابود شدن خانواده، فساد اخلاقیِ فراگیر و همهگیر، فردگراییهای افراطی و شدید؛ خود آنها بیچاره شدهاند.
- دشمن اسلام که استکبار است، امروز از همۀ دورانهای گذشتۀ این ۱۰۰ سال و ۱۵۰ سال ضعیفتر است. دولتهای استعماری اروپا را میبینید: گرفتار مشکلات اقتصادی، گرفتار مشکلات سیاسی، گرفتار مشکلات امنیتی. انواع و اقسام مشکلات را امروز دولتهای استعماری اروپا دارند. آمریکا بدتر از اینها؛ دچار مشکلات اخلاقی، دچار مشکلات سیاسی، دچار مشکلات شدید مالی و پولی، دچار ضعف حیثیت ابرقدرتی در همۀ دنیا؛ نه فقط در دنیای اسلام، [بلکه] در همۀ دنیا.
- آمریکا به عنوان قدرت اولِ ثروت و علم و فناوری و نظامی دنیا، چندین دهه با وجهه زندگی کرد که همین وجهه موجب شد نفوذ پیدا کند. امروز این وجهه به طور کامل از بین رفته است؛ یعنی آمریکا به عنوان یک متهم در دنیا مطرح است. دولت آمریکا در هیچ کشوری، میان هیچ ملتی، یک وجهۀ عمومی ندارد. «مرگ بر آمریکا» دیگر جزو شعارهای اختصاصی ملت ایران نیست؛ در بسیاری از کشورها گفته میشود. یک دولتِ طرفدار ظلم، جنگ، انباشت تسلیحات، سلطۀ بر ملتها، زورگویی، دخالت در همه جا؛ یک چنین عنوانی پیدا کرده.
- ملت ایران در جنگ دوازدهروزه، هم آمریکا را شکست داد، هم صهیونیستها را شکست داد؛ بدون تردید. آمدند شرارت کردند، کتک خوردند و دست خالی برگشتند؛ شکست به معنای واقعی کلمه این است.
- در این فاجعۀ غزه که امروز یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقۀ ما است، رژیم صهیونی به شدت بیآبرو و بدنام شد و آمریکا هم در این بدنامی و بیآبرویی در کنار آن رژیمِ غاصب و ظالم قرار گرفت. مردم دنیا میدانند که اگر آمریکا نبود، رژیم صهیونیستی قادر به اینهمه فاجعهآفرینی نبود. امروز منفورترینِ انسانهای دنیا رییس دولت صهیونی است و منفورترین سازمان و باند حاکم در دنیا رژیم صهیونی است و آمریکا هم در این جهت، در کنار او است و از منفوریت او به آمریکا هم حتماً سرایت کرده.
- دخالتهای آمریکا در نقاط مختلف عالم هم یکی از عواملی است که روزبهروز آمریکا را در دنیا بیشتر منزوی میکند؛ ولو حالا رؤسای بعضی از کشورها تملّق او را بگویند امّا در میان ملّتها، روزبهروز آمریکا را منفورتر میکند. هر جا که دخالت کرده، یا جنگافروزی است یا نسلکشی است یا ویرانی و آوارگی است؛ اینها نتایج ورود آمریکا است. جنگ پُرخسارت اوکراین را آمریکا به راه انداخت و به نتیجه هم نرسید. حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه، جنایاتش در کرانه باختری و غزه، همه با پشتگرمی آمریکا است و آمریکا در این زمینه به معنای واقعی کلمه ضرر کرد و منفور واقع شد.
- آمریکاییها به دوستان خودشان هم خیانت میکنند؛ از باند جنایتکار صهیونیِ حاکم بر فلسطین حمایت میکنند؛ به خاطر نفت و معادن زیرزمینی حاضرند در هر جای دنیا جنگافروزی کنند که امروز این جنگافروزی به آمریکای لاتین هم رسیده.
- دیدگاه غربی در مورد زن: عدم رعایت شرافت و حرمت زن، به چشم وسیلۀ مادی و به عنوان وسیلۀ هوسرانی به زن نگاه کردن.
- کودکان پدرنشناس، کاهش نسبتهای خانوادگی، تخریب بنای خانواده، باندهای شکار دختران جوان، ترویج روزافزون بیبندوباری جنسی به نام آزادی! شاید یکی از بزرگترین گناهان منطق و فرهنگ سرمایهداری غرب این است که اینهمه کار خلاف را انجام میدهد، اسمش را میگذارد «آزادی»! اغوا میکند، فریب میدهد، اسمش آزادی است. اینجا هم وقتی میخواهند همان فرهنگ را سرایت بدهند، میگویند داریم آزاد میکنیم! در واقع دارند در بند میکنند، دارند اسیر میکنند امّا اسمش را میگذارند آزادی.