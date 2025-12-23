فارسی | العربي | English
راه‌اندازی جایزه سیمرغ صدا

شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا با هدف صیانت از اصالت و سلامت زبان فارسی، «جایزه سیمرغ صدا» را راه‌اندازی کرد.
محمدجعفر محمدزاده، رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، با تأکید بر نقش رسانه ملی در حراست از زبان فارسی گفت: این جایزه برای نخستین‌بار و با هدف توجه جدی‌تر به ادبیات فارسی و پرهیز از به‌کارگیری واژه‌های بیگانه در آنتن رادیو طراحی شده است.
وی زبان فارسی را حامل هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان دانست و افزود: رادیو به‌عنوان رسانه‌ای مبتنی بر صدا و کلام، مسئولیت ویژه‌ای در حفظ سلامت زبان دارد و گویندگان و برنامه‌سازان نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کنند. محمدزاده درباره روند انتخاب نامزدها توضیح داد: هر شبکه رادیویی یک نفر از همکاران متعهد به پاسداشت زبان فارسی را معرفی کرده و پس از ارزیابی، سه نفر به مرحله نیمه‌نهائی راه یافته‌اند. به گفته او، برگزیده نهائی جایزه سیمرغ صدا به‌زودی معرفی خواهد شد.

