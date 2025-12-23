آمادگی صداوسیما برای پخش زنده جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس
رئیس سازمان صداوسیما از آمادگی رسانه ملی برای پخش زنده جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: شفافسازی تصمیمات نمایندگان و اطلاع مستقیم مردم از روند بررسیها، به تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک میکند.
پیمان جبلی در نشست با سخنگویان کمیسیونهای تخصصی مجلس با تأکید بر همدلی مجلس و رسانه ملی اظهار کرد: صداوسیما در مقاطع حساس، بهویژه در جنگ ۱۲روزه، با ارائه روایت دست اول و قطع نشدن آنتن حتی در زمان حملات دشمن، نقش مؤثری در حفظ اعتماد مخاطبان ایفا کرد. وی با اشاره به پخش زنده مذاکرات مجلس از شبکه خبر ۲، این اقدام را گامی مثبت در مسیر شفافیت دانست و افزود: پخش زنده جلسات کمیسیونها میتواند مردم را از نزدیک در جریان تلاش نمایندگان برای حل مسائل کشور قرار دهد. در این نشست، سخنگویان کمیسیونهای مجلس نیز پخش زنده جلسات و ارائه تصویر دقیق از عملکرد نمایندگان را اقدامی مفید و مؤثر ارزیابی کردند.