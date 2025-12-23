عنایت بخشی بازیگر پیشکسوت سینما از حدود یک هفته قبل به دلیل عفونت در بیمارستان بستری شده است. این بازیگر هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری و تحت درمان قرار دارد. طبق اعلام دکترها فعلاً زمان ترخیص این هنرمند از بیمارستان مشخص نیست. عنایت بخشی حدود ۷ ماه پیش نیز به دلیل عفونت در بیمارستان بستری شده بود.

عنایت بخشی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر در فیلم «شاه نقش» بازی کرد و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرد. در کارنامه هنری وی بازی در مجموعه‌های تلویزیونی همچون «مرد اول» (۱۳۵۵)، «سربداران» (۱۳۶۲)، «سایه همسایه» (۱۳۶۵)، «امام علی» (۱۳۷۵)، «پهلوانان نمی‌میرند» (۱۳۷۶)، «ولایت عشق» (۱۳۷۹) و «ریحانه» (۱۳۸۴) به چشم می‌خورد.

عنایت‌الله بخشی مدرک درجه یک هنری دارد.