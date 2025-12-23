کد خبر: ۳۲۴۸۹۳
رادیو ارتش اسرائیل بسته شد
دولت نتانیاهو در ادامه خفه کردن رسانهها و صداهای مخالف، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی را بعد از ۷۵ سال فعالیت بست.
یسرائیل کاتس، وزیر جنگ تلآویو از مخالفان بستن این تریبون، این خبر را اعلام کرد و گفت دولت با بسته شدن این رسانه موافقت کرده است.
رسانه مذکور بازوی رسمی ارتش اشغالگر نیست. انتقاد از دولت نتانیاهو در پرونده قطر گیت و حمایت از تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره شکست هفتم اکتبر، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را مصمم به بستن این رسانه منتقد کرد.