فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۸۹۳
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

رادیو ارتش اسرائیل بسته شد

دولت نتانیاهو در ادامه خفه کردن رسانه‌ها و صداهای مخالف، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی را بعد از ۷۵ سال فعالیت بست‌.
یسرائیل کاتس، وزیر جنگ تل‌آویو از مخالفان بستن این تریبون، این خبر را اعلام کرد و گفت دولت با بسته شدن این رسانه موافقت کرده است.
رسانه مذکور بازوی رسمی ارتش اشغالگر نیست. انتقاد از دولت نتانیاهو در پرونده قطر گیت و حمایت از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره شکست هفتم اکتبر، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مصمم به بستن این رسانه منتقد کرد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

پیشْتِه‌...!(گفت و شنود)

دست از شعار «ایران قوی» بردارید این شعار تهدیدآمیز است

اخبار ویژه

کارزار اقتصادی آرایش جنگی می‌خواهد(یادداشت روز)

درخواست بازرسی از تأسیسات هسته‌ای از سوی فروشنده اطلاعات ایران به صهیونیست‌ها

دستور صریح رئیس‌جمهور برای اصلاح آیین‌نامه محدودیت رشته تحصیلی شهرداران

مرشایمر: ایران باز هم می‌تواند  اسرائیل را در هم بکوبد

مذاکره و توافق بهتر از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران جواب می‌داد!

غرب در پی قانونمندی فضای مجازی غرب‌زده‌ها دنبال قانون‌زدایی از آن

رواج آدم‌ربایی در سوریه 40 زن علوی ربوده و کشته شدند