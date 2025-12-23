وحدت در فرماندهی هوش مصنوعی یک ضرورت است
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه وحدت در فرماندهی هوش مصنوعی نه دخالت بلکه یک ضرورت است، گفت: همه بخشهای فعال در این حوزه باید همافزا باشند و امروز برای رسیدن به جایگاه نخست جهانی نیازمند رفاقت و همکاری هستیم.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور روز سهشنبه (2دی) در بازدید از پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران اظهار داشت: پرداختن به هوش مصنوعی انتخاب نیست بلکه یک تکلیف ملی است. وی افزود: در فناوریهای نوظهور از ابتدا راهبردی صحیح و نگاه فراملی داشتیم و با ظرفیت جوانان دانشمند ایرانی توانستیم در عرصه جهانی مدعی شویم.
عارف با اشاره به اقدامات خودجوش در حوزه هوش مصنوعی گفت: در یک دهه گذشته این فناوری با مسائل شناختی روبهرو بوده که هنوز حل نشده است، اما ما با عبور از این مباحث، راهبرد مشخصی را دنبال میکنیم. تکلیف ملی کنونی این است که ایران باید در زمره ۱۰ کشور نخست هوش مصنوعی قرار گیرد؛ راهبردی که بر اساس شناخت دقیق رهبر معظم انقلاب از ظرفیت علمی نسل جوان تدوین شده است.
وی تأکید کرد: همه دستاوردهای برجسته علمی و نوآوریها متعلق به دانشمندان جوان بوده و سهم آنان در جهشهای فناورانه بسیار بالا است. جوانان ایرانی ویژگیهای منحصر به فردی دارند؛ محل کار و زندگی خود را انتخاب میکنند و با وجود اهمیت مسائل اقتصادی، انگیزه اصلی آنان خدمت و پیشرفت علمی است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: این جنگ کوتاه اما پردستاورد نشان داد که هیچ راهی جز اولویت دادن به علم و فناوری نداریم. امروز جنگ، جنگ فناوری با فناوری است و حاکمیت علمی و نوآوری تعیینکننده است.
وی افزود: مزیت کشور منابع زیرزمینی نیست. در اوایل دهه ۸۰ منابع زیرزمینی را با تولید ناخالص داخلی چند کشور مقایسه کردم و به این نتیجه رسیدم که برخلاف تصور، ثروت اصلی ما نیروی انسانی است. کشورهای غربی تلاش کردند ما را از این سرمایه غافل کنند، اما ظرفیت تولید ثروت در نیروی انسانی جوانان دانشمند ایرانی نهفته است.
عارف با اشاره به حضور گسترده اساتید ایرانی در دانشگاههای برجسته جهان گفت: این موفقیت یک امانت الهی است که مسئولیت ما را سنگینتر میکند. تصمیم دانشمندان پردیس هوش مصنوعی برای ماندن در کشور اقدامی درست بود و نباید احساس کنیم که بر آنان منت میگذاریم؛ بلکه آنان بر ما منت گذاشتهاند.
وی افزود: جوانان برجسته ایرانی نه تنها تصمیمساز بلکه تصمیمگیرنده در حوزه هوش مصنوعی هستند. اقدامات کمیسیون علمی و فرهنگی دولت نیز تغییر جهشی در نگاه دولت به این فناوری ایجاد کرده است.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: نگران موازیکاری بودیم، زیرا وحدت در فرماندهی هوش مصنوعی یک ضرورت است. باید با تقسیم کار ملی از همه تواناییها و امکانات استفاده کنیم و برای رسیدن به جایگاه نخست جهانی همافزایی داشته باشیم.
عارف ادامه داد: در دانشگاهها و مراکز پژوهشی باید صبر و نگاه آیندهنگر داشته باشیم. تجربه موفق در حوزه بایو و نانو پیش روی ماست و باید ملاک عمل قرار گیرد. هیچ محدودیتی در توسعه هوش مصنوعی نباید وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: هیچ راهی جز حرکت شتابان در توسعه این فناوری نداریم. همه پیشرفتها باید وسیلهای برای رفاه اجتماعی، اقتصادی و تعالی کشور باشد. اگر بر ابعاد مثبت هوش مصنوعی تمرکز نکنیم، از دنیا عقب خواهیم ماند و آسیبهای جدی خواهیم دید.
عارف خطاب به دانشمندان جوان گفت: تصمیم شما برای ماندن در ایران درست بود و این مانع وظیفه دولت نیست. نخبگان ایرانی باید آرامش زندگی داشته باشند و دولت موظف است امکانات معیشتی و ابزار کار محققان را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، همچنین عارف از نمایشگاه و بخشهای مختلف پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای این مرکز قرار گرفت. در پایان نیز از پوستر جایزه ملی هوش مصنوعی ایران رونمایی شد.