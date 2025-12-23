شبکه 13 عبری: ادعای پیروزی اسرائیل مقابل ایران رنگ باخته است
یک شبکه تلویزیون عبری گفت: نقطه ضعف اسرائیل، موشکهای بالستیک ایران است. موشکهای سنگینی که در عمق اسرائیل فرود آمد، خسارت زیادی به بار آورد. همزمان، یک افسر سابق موساد تاکید کرد ایرانیها زیرک و همیشه در حال پیشرفت هستند.
کانال 13 عبری در گزارشی عنوان کرد: شش ماه پس از جنگ ۱۲روزه، وعده حذف تهدید ایران بهتدریج رنگ میبازد. در حالی که برنامه هستهای همچنان در کانون توجه قرار دارد، واقعیتهای میدانی از تهدید بالستیک روبهافزایش پرده برمیدارند.
ایرانیها گردوغبار را کنار زده و صنعت موشکی را از نو احیا کردهاند، با شتاب زیادی حجم بالایی از مواد خام را از چین وارد میکنند و اکنون تنها چند ماه با رسیدن به حجمی که در جریان جنگ در اختیار داشتند فاصله دارند؛ یعنی بیش از ۲۰۰۰ موشک. ایرانیها پس از جنگ، تولید موشکهای بالستیک را در مقادیر بالا از سر گرفتهاند.
اسرائیل در جنگ به مقامات ارشد و پرتابگرهای موشکهای بالستیک ضربه زد و توان ایران را بهشدت محدود کرد. با این وجود، ایران موفق شد صدها موشک شلیک کند که برخی از آنها به عمق اسرائیل اصابت کردند و خسارات سنگینی بهجا گذاشتند. افرادی هستند که کنار ایستادهاند و گریه میکنند، چون نمیتوانند به خانه بازگردند؛ چرا که خانهای برای بازگشت ندارند.
بر اساس برآوردها، پیش از جنگ، زرادخانه ایران شامل حدود ۲۰۰۰ موشک بالستیک با بردی بود که اسرائیل را تهدید میکرد؛ از جمله موشک شهاب ۳ و موشک خیبر. اکنون، پس از آنکه در جریان جنگ حدود ۴۵۰ موشک بالستیک شلیک شد، بنا بر ارزیابیها، حدود ۱۵۰۰ موشک بالستیک برای ایران باقی مانده است. در عین حال، سپاه پاسداران تولید آنها را از سر گرفته و قصد دارد طی سالهای آینده موجودی موشکهای بالستیک را به حدود ۲۰۰۰۰ فروند افزایش دهد. بهعنوان برآیند اشتیاق آنها و عزم ایدئولوژیک برای نابودی اسرائیل، آنها در حال ساخت نیروی فوریای هستند که بیشترین فایده را برایشان دارد: موشکها. تردیدی نیست که توان اشباع سامانههای پدافند هوایی، توان شلیک در حجم، دقت و کیفیت مورد نیاز، میتواند به اسرائیل، به زیرساختها و به عمق اسرائیل آسیب وارد کند.یک چیز قطعی است: در ایران، خود را برای امکان یک رویارویی در آینده نزدیک آماده میکنند.
کانال 13 عبری میافزاید: اینکه آنها در حال آمادهسازی برای رویارویی هستند، لزوماً به این معنا نیست که قصد حمله دارند. آنچه دیده میشود، جابهجاییها در نیروی هوائی و یگانهای موشکی است که در چارچوب بازسازی و ارزیابی مجدد انجام میشود؛ جایی که مقامات ایرانی میگویند: ما خودمان را برای امکان یک رویارویی جدید آماده میکنیم. ایران در حوزه موشکهای بالستیک، تسلیحات خود را شتاب داده است.
بر اساس برآوردها، آنها پیش از جنگ حدود ۲۰۰۰ موشک در اختیار داشتند. امروز، بنا بر برخی گزارشهای اپوزیسیون ایرانی، این تعداد به ۱۵۰۰ یا ۱۸۰۰ رسیده و میخواهند این رقم افزایش دهند. چون فهمیدهاند نقطه ضعف اسرائیل، موشکهاست. همه ما موشکهای سنگین را به یاد داریم که در عمق اسرائیل فرود آمد و خسارت زیادی به بار آورد. ایرانیها این را درک میکنند و میخواهند توان خود را بازسازی کنند. میتوان با اطمینان گفت که ایرانیها نمیخواهند دوباره غافلگیر شوند.
شبکه 13 تلویزیون اسرائیل همچنین در گزارش دیگری گفت: شاباک و پلیس، تلاش دیگری از سوی ایران برای استخدام جاسوسان را فاش کردند. امروز مظنون دیگری که با هدف ترور دانشمند اسرائیلی جذب شده بود دستگیر شد. بابک اسحاقی خبرنگار صهیونیست اینترنشنال میگوید: 31 پرونده جاسوسی وجود دارد که همه یهودیان اسرائیلی هستند و در ازای پول حاضر شدند با ایران همکاری کنند. من چطور نترسم وقتی کسی با دوربین میآید و عکس میگیرد. ممکن است با چاقو هم بیاید.
خبرنگار شبکه 13: وقتی از خانه بیرون میروی میترسی؟ به راست و چپ نگاه میکنی تا ببینی ایرانیها یا جاسوسهای ایران حضور دارند؟!
بابک اسحاقی: نه تنها میترسم بلکه این دستورالعمل پلیس است که وقتی از خانه بیرون میآیم چه کار کنم؟
یک افسر سابق موساد هم گفت: بدون کامپیوتر بدون گوشی! انگار تلفنم یک بار مصرف بود. در واقع یک عملیات نظامی را پشت سر گذاشتیم!
خبرنگار اینترنشنال نیز با هیجان و عصبانیت گفت: گوش کن! الان اگر اینستاگرامم را باز کنم هر روز کلی تهدید از سوی ایرانیها میبینی.
افسر سابق موساد در این برنامه اظهار کرد: آنها در کامپیوترم بودند و موفق شدند آن را هک کنند. من قربانی بودم و در تحقیقات پلیس کمک کرد.
سیما شاین (پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل/ مسئول سابق پرونده ایران در موساد) هم به شبکه 13 عبری گفت: ایرانیها برای من هم پیام فرستادند، به زبان عبری. آنها اول از همه یاد میگیرند و بعد پیشرفت میکنند و همیشه در حال پیشرفت هستند. و مهمترین چیزی که میخواهم به اسرائیلیها بگویم این است که ایرانیها را دست کم نگیرید.
اوافزود: راهکار ایرانیها برای دفاع از خودشان این است که دیگران بدانند آنها توان بازدارندگی با موشکهای بالستیک را دارند. ایرانیها به صورت شبانهروزی در حال ساخت موشکهای بالستیک با سر جنگی
یک تنی هستند. ایرانیها گفتند این بار اگر اسرائیل حمله کند، در ضربه اول ۲۰۰۰ موشک شلیک خواهند کرد.
یک تحلیلگر صهیونیست هم گفت: چرا ایرانیها دقیقاً روی بازسازی سامانه موشکهای بالستیک متمرکز شدهاند؟ چون پس از جنگ، به این نتیجه رسیدند که مؤثرترین سلاحی که علیه اسرائیل در اختیار داشتند و ثابت شد بیشترین کارایی را دارد، موشکهای بالستیک بوده است.
اما آنها یک مشکل داشتند: تعداد موشکها کافی نبود و تعداد پرتابگرها هم کم بود. علاوهبر این، این پرتابگرها در برابر حملات اسرائیلی آسیبپذیر بودند؛ حملاتی که عملاً باعث شد تعداد موشکهایی که میتوانستند بهطور همزمان به اینجا شلیک کنند، آنقدر زیاد نباشد که بتواند بر سامانههای پدافند هوائی اسرائیل غلبه کند، به حد اشباع برسد و سپس موفق به اصابت مؤثر شود. با این حال، میخواهم یادآوری کنم که اصابتهای قابلتوجهی از موشکهای ایرانی در اسرائیل رخ داد که همه آنها منتشر نشد و در روایت «موفقیت اسرائیل» گم شد، اما این سلاح، سلاحی بسیار مؤثر بود.
به همین دلیل، ایرانیها به این نتیجه رسیدند که باید بیشترین تلاش خود را روی همین حوزه متمرکز کنند: بازسازی برنامه موشکهای بالستیک و به تعداد کافی پرتابگر و موشک برسند تا در صورت لزوم بتوانند حجمی از شلیک انجام دهند و خسارتها در عمق اسرائیل بسیار بیشتر شود.
در این میان، شبکه عبری کان در گزارشی اذعان کرد: خسارتهای حملات موشکی ایران فراتر از آمارهای رسمی بود. در جریان جنگ با ایران، میزان قابل توجهی از تلفات انسانی و نظامی به واسطه حملات موشکی ایران به وجود آمد که توسط مقامات رسمی گزارش نشده بود. خسارات وارده فراتر از آمارهای رسمی، و تأثیر موشکهای ایرانی در میدان نبرد، بسیار فراتر از آن چیزی است که پیشتر اعلام شده بود.