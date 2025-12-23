بررسی 5 محور اقتصادی در جلسه مشترک مجلس و دولت
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی ۵موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان با حضور ۵ وزیر کابینه دولت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه (2دی) در فرآیند نظارتی خود در یک جلسه غیرعلنی میزبان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود.
در این جلسه که حدود ۴ ساعت به طول انجامید، تعدادی از نمایندگان مردم و رؤسای کمیسیونهای تخصصی حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز و... به صورت صریح و شفاف پرداختند، ۵ موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته در عین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نمایندگان و رئیس مجلس در این نشست تاکید کردند که در حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند.
در این جلسه اعضای دولت از تشکیل کمیته ۵نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبر دادند و اعلام شد که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفافیت در تراستیها، اصلاح فرآیند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و... نهائی و اجرای آن را آغاز کرده است.
بر اساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، در روزهای اخیر، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده است و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تامین منابع لازم انجام شود. همچنین در این جلسه وزیر کار برای مهیا بودن زیرساختهای لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داد.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در ۹ ماهه امسال، بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده اما بر اساس گزارشهایی که در این جلسه ارائه شد، این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.
رئیس مجلس: حل مشکلات مردم در یک تعامل همدلانه بین دولت و مجلس انجام میشود
در پایان جلسه غیرعلنی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام میشود و بدون همدلی نمیتوان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.
همچنین قالیباف در جلسه علنی روز گذشته و بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیسجمهور به مجلس، گفت: طبق آئیننامه داخلی مجلس، دولت باید اول دیماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند که روز گذشته بودجه به مجلس ارسال و در سامانه ثبت شد.
وی ضمن تشکر از سازمان برنامه و بودجه و دولت برای تقدیم لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس، اظهار کرد: امروز لایحه بودجه به صورت تشریفاتی اعلام وصول شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق آئیننامه داخلی مجلس، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستورکار جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس قرار میگیرد. رئیسجمهور برای دفاع از بودجه در صحن مجلس حضور خواهد یافت.
کشور را باید با کمک نخبگان ساخت
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور نیز ضمن تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی، اظهار داشت: باید بر اساس نظر و کمک نخبگان و انجام کار کارشناسی مشکلات کشور را حل کنیم، اگر در اجرا هم دچار مشکل شویم این اساتید راهحل پیدا میکنند؛ چون از دریچه کارشناسی به مسائل نگاه
میکنند.
رئیسجمهور با بیان اینکه اعداد و ارقام نشان میدهد قوانین نگارششده قبلی وضعیت را بدتر کرده است، خاطرنشان کرد: اگر مسائل را به غیرکارشناس بسپاریم، باز هم قانون مینویسیم، مدیران هم همان قانون را اجرا میکنند و نتیجهای حاصل نمیشود جز اینکه وضع بدتر میشود. باید با خودمان صادق باشیم؛ یا بگوییم وضعیت بدتر نشده و اصلاح شده، یا بپذیریم که آمار و ارقام نشان میدهد برخی از قوانین و تصمیماتی که گرفتهایم، شرایط را بهبود نداده است.
وی با تاکید بر اینکه در تمام مسائل از کارشناسان و متخصصان استفاده میکنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم، افزود: بدون کار کارشناسی و استفاده از افراد دلسوز، قادر به پشت سر گذاشتن بحرانها نیستیم.
پزشکیان با تاکید بر اینکه درخواست کمک برای حل مسائل و مشکلات به معنای نداشتن برنامه نیست، گفت: دولت بر اساس توان کارشناسی، استطاعت و همچنین میزان بودجه در حال اجرای برنامههای خود است اما هر کس که ادعا دارد میتواند به شکل دیگری مشکلات را حل کند، همان بخش را به او واگذار میکنیم که مشکلات آن را رفع کند.
رئیسجمهور تاکید کرد: مملکت برای همه ماست، باید آن را درست کنیم و لذا هر کس که میتواند کمک کند، بسمالله. مملکت به قدر کافی وسیع هست و مشکلات زیادی هم داریم، هر کسی که به ما کمک کند استقبال میکنیم و باز هم نیاز به نیرو و کمک داریم، این گوی و این میدان.
وی با تاکید بر اینکه اگر دست به دست هم دهیم از تمام بحرانها خارج خواهیم شد، گفت: از زحمات اساتید و دانشگاهیانی که در این مسیر ما را همراهی کردند سپاسگزارم. بارها اعلام کردهام که با همکاری و همراهی میشود کارها را پیش برد؛ این مسائل بهتنهائی حلشدنی نیست.
پزشکیان در پایان تاکید کرد: هرچند ما وظایف خودمان را انجام میدهیم، اما کمک شما، کمک مجموعهها و همدلی و همزبانی میتواند کاری را پیش ببرد که هیچ گروهی بهتنهائی قادر به انجام آن نیست.
برنامهریزی مشترک دولت و مجلس
برای رفع مشکلات اقتصادی
خبر دیگر اینکه عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه غیرعلنی مجلس(2دی) در جمع خبرنگاران، گفت: این جلسه برای به اشتراک گذاشتن دادهها و اطلاعات از وضعیت کشور بین دولت و مجلس برگزار شد و هدف دیگر آن رسیدن به یک فهم مشترک از برنامهریزی برای حل مسائل است.
وی ادامه داد: یک کمیته پنج نفره بین دولت و مجلس تشکیل شده که امروز معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی ارائه کردند. در این گزارش ۱۷ مأموریت و عنوان مطرح شده که مورد اجماع سران قوا و تمامی بخشهای نظام است و این مأموریتها باید به صورت مشترک توسط دولت، مجلس و سایر بخشهای نظام پیگیری شود تا شاهد بهبود وضعیت موجود باشیم.
گودرزی با اشاره به وضعیت خاص اقتصادی کشور گفت: موضوعاتی مانند میزان فروش نفت، بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی باعث شده که شرایط فعلی شکل بگیرد. دغدغه اصلی ما این است که مردم اثر سیاستها و برنامهریزیهای بودجهای را در سفره خود مشاهده کنند. معنایی ندارد که ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالای اساسی اختصاص یابد که حدود ۸ میلیارد دلار آن صرف نهادهها شود و مردم همچنان کالا را به قیمت بازار آزاد تهیه کنند.
وی افزود: فهم مشترک بین دولت و مجلس این است که حمایتها باید به حلقه آخر زنجیره برسد و مردم اثر آن را در زندگی خود ببینند. ابزار پیشنهادی ما کالای الکترونیک است و برای سهماهه پایانی امسال تدابیر لازم پیشبینی شده که در سالهای بعد نیز استمرار خواهد داشت. مردم فارغ از نوسانات قیمت ارز و تغییر قیمتها باید اطمینان داشته باشند که ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای ضروری برای آنها تأمین میشود و این وظیفه مشترک دولت و مجلس است.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در ادامه درباره رفع تعهدات ارزی گفت: این به معنای عدم ورود ارز نیست، بلکه بخشی از آن مربوط به فرار سرمایه است. واردات حاصل از صادرات گاهی وارد تالارهای یک و دو و حتی بازار آزاد میشود. هدف ما این است که هر صادرکننده تمام ارز حاصل از صادرات خود را به بازار رسمی بازگرداند و سیاستها بر اساس آن تنظیم شود. ممکن است در برخی حوزهها اصلاحاتی لازم باشد، اما دغدغه مشترک دولت و مجلس این است که مردم از اقدامات بهرهمند شوند.
گودرزی درباره بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: تلاش ما این است که هر افزایشی در درآمد و هر کاهشی در هزینه، مانند تغییر سیاست ارز ترجیحی، مستقیم به حلقه آخر زنجیره برسد و مردم اثر آن را در سفره خود مشاهده کنند. امید داریم اقدامات مجلس و دولت موجب افزایش امید، اعتماد مردم و رضایتمندی جامعه شود. وی در خصوص احکام بودجه توضیح داد: تمام احکام بودجههای گذشته تحت عنوان الزامات و احکام تنفیذی به دولت ابلاغ شده است. برخی احکام جدید که تحت عنوان احکام تنفیذی بودند و دو فوریت آنها رأی نیاورد، در کمیسیون برنامه جمعبندی میشوند و به قانون الحاق ۴ تبدیل خواهند شد. از این پس بودجه سالانه تنها شامل جداول منابع و مصارف مبتنی بر الزامات و احکام تنفیذی خواهد بود و قانوننویسی جدید در بودجه انجام نمیشود.
گودرزی افزود: دولت مطابق اصلاحات اخیر مجلس در ماده ۱۸۲ قانون آئیننامه داخلی، هرساله الزامات یکساله خود را همراه با لایحه بودجه تقدیم مجلس میکند. برای مثال، اگر حوادث خاصی مانند سیل، بخشی از جامعه را متأثر کرده باشد، معافیتهای مجزا برای آن پیشبینی خواهد شد و الزام آن همراه با لایحه بودجه است.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در پایان گفت: مهم نیست جلسه آرام یا ناآرام و علنی یا غیرعلنی برگزار شود، آنچه اهمیت دارد، حل مسائل مردم است. بازار شب عید حتماً مدیریت خواهد شد. تلاش مشترک دولت و مجلس کاهش ناترازیها، کنترل تورم و اطمینان از اثر مستقیم درآمدها بر سفره مردم است. همچنین در موضوع افزایش حقوق، مجلس تنها پایه ۲۰ درصدی را در نظر گرفته و اصلاحات لازم برای واقعی شدن آن اعمال خواهد شد.