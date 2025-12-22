

نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی درباره پیروزی ایران در جنگ 12روزه تاکید کرد ایران زرادخانه موشکی عظیمی دارد و باز هم می‌تواند اسرائیل را در هم بکوبد.

جان مرشایمر در گفت‌وگو با پادکست «مکس اوته» در آلمان اظهار کرد: ایران در درگیری ماه ژوئن، به اسرائیل ضربه خیلی سختی وارد کرد.

وی در واکنش به اظهارنظر مجری مبنی‌بر اینکه «این چیزی نیست که ما در آلمان بشنویم»، گفت: دلیلش این است که شما در آلمان رسانه آزاد ندارید. در آلمان اجازه ندارید درباره اسرائیل هر حرفی که می‌خواهید بزنید، بنابراین روایت اسرائیل را طوطی‌وار و به زبان آلمانی تکرار می‌کنید و آن هم این است که اسرائیل متحمل ضربه چندانی نشد. اما حقیقت این است که اسرائیل، خسارت چشمگیری را متحمل شد. علاوه‌بر این، آن جنگ تنها ۱۲ روز طول کشید و در روزهای پایانی، موشک‌های پدافندی اسرائیل برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز ایرانی‌ها رو به اتمام بود.

مرشایمر تاکید کرد: این موضوع خیلی مهم است. افزون بر این، ایرانی‌ها در استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد برای نفوذ به سامانه‌های پدافندی اسرائیل، روز به روز کارکشته‌تر و ماهرتر می‌شدند. همچنین، تمام شواهد حاکی از آن است که اسرائیلی‌ها تمایل بسیار زیادی به پایان جنگ ۱۲روزه داشتند. آنها نمی‌خواستند که جنگ ادامه یابد چون دریافتند که ایرانی‌ها انبار عظیمی از موشک‌های بالستیک دارند و همچنان به آسیب‌زدن به اسرائیل ادامه می‌دهند.

نظریه‌پرداز آمریکایی گفت: خیلی‌ها فکر می‌کردند موافقت ایرانی‌ها با توقف جنگ ۱۲روزه اشتباه بود. به نظر آنها ایرانیان رفته‌رفته ابتکار عمل را به دست گرفته بودند. خسارتی که ایرانی‌ها وارد می‌کردند، به مراتب چشمگیرتر از آسیبی بود که اسرائیلی‌ها وارد ‌کردند. در نتیجه به آنها که فکر می‌کنند اسرائیل پیروزی بزرگی به‌دست آورد، می‌گویم که به‌خاطر داشته باشید که ایران زرادخانه موشکی عظیمی دارد؛ آنها از جنگ ۱۲روزه درس‌های زیادی آموختند و دوباره هم می‌توانند اسرائیل را در هم بکوبند.

وی یادآور شد: علاوه‌بر این، موضوعی که نباید آن را کم اهمیت شمرد، این است که یکی از دلایل دستپاچگی شدید دولت ترامپ برای پایان‌دادن به جنگ بعد از ۱۲ روز این بود که در ایران، صحبت از بستن خلیج‌فارس و تنگه هرمز مطرح شده بود؛ چنین اقدامی لرزه به تن آمریکا می‌اندازد. بنابراین اگر آمریکا و اسرائیل دوباره با ایران وارد جنگ شوند، نه‌تنها احتمالا اسرائیل متحمل خسارت شدید خواهد شد بلکه خطر جدی بسته‌شدن خلیج‌فارس نیز وجود دارد که پیامدی ویرانگر بر اقتصاد بین‌الملل به همراه خواهد داشت.

مرشایمر تاکید کرد: ایرانی‌ها شکست نخورده‌اند. ایران دست‌نخورده باقی‌ مانده است. همچنان توانمندی غنی‌سازی هسته‌ای دارد.