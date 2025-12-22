درخواست بازرسی از تأسیسات هستهای از سوی فروشنده اطلاعات ایران به صهیونیستها
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال حاضر بازرسان آژانس حضور دائمی در ایران ندارند؛ مسئلهای که همزمان با کاهش سطح تعاملات و اختلافات مرتبط با قطعنامه اخیر شورای حکام مطرح شده است؛ این اظهار نظر تلویحاً حکایت از درخواست افزایش سطح و دفعات بازرسیها دارد.
«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال حاضر بازرسان این نهاد حضور دائمی در ایران ندارند. وی در گفتوگو با خبرگزاری روسی «ریا نووستی» در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعلی حضور بازرسان در ایران گفت: «در حال حاضر خیر».
وی افزود: «آژانس در رابطه با ایران بهطورجدی با کمبود اطلاعات مواجه است».
گروسی با بیان اینکه این مسئله به معنای خروج آژانس از ایران نیست، توضیح داد: «در حال حاضر حجم فعالیتهای بازرسی کاهش یافته است. ما بازرسان را زمانی اعزام میکنیم که نیاز به انجام مأموریت مشخصی باشد و پس از پایان کار بازمیگردند. قبلاً حجم همکاریها بهگونهای بود که همواره چهار، پنج یا حتی ۱۰ نفر از کارکنان آژانس را در حال جابهجایی میان سایتها میدیدید. امروز شرایط متفاوت است».
براساس این گزارش، شورای حکام آژانس در ۲۰ نوامبر قطعنامهای را تصویب کرد که از ایران میخواهد بدون تأخیر درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و نیز تأسیسات هستهای که هدف حمله قرار گرفتهاند، اطلاعرسانی کند. «رضا نجفی» نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی در وین گفته بود تهران این قطعنامه را «غیرسازنده و سیاسی» میداند.
ایران در تاریخ ۲۰ نوامبر بهطور رسمی پایان اجرای «توافق قاهره» با آژانس را اعلام کرد. این توافق که در ماه سپتامبر در مصر میان ایران و آژانس منعقد شده بود، چارچوب همکاری دوجانبه را با توجه به حملات به تأسیسات هستهای ایران مشخص میکرد، اما پس از فعال شدن مجدد قطعنامههای غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریمها علیه ایران، تهران تصمیم به خروج از توافق با آژانس گرفت. ایران همچنین اعلام کرده آمادگی بررسی پیشنهادهای جدید برای توافق دیگری با آژانس را دارد و فرمت همکاری آینده را «شورای عالی امنیت ملی» تعیین خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری روسی میافزاید توافق همکاری میان ایران و آژانس پس از آن تدوین شده بود که تهران در ماه ژوئیه قانونی را تصویب کرد که سطح همکاری با آژانس را محدود کرده و از جمله احتمال اخراج بازرسان را مطرح میکرد. در آن زمان بازرسانی که فعالیتهای هستهای ایران در سایتها را رصد میکردند، کشور را ترک کردند.
با وجود این، کارکنان آژانس در پاییز سال جاری از برخی تأسیسات هستهای در ایران بازدید کردهاند؛ از جمله رآکتور تحقیقاتی تهران که برای توسعه پزشکی هستهای استفاده میشود، و همچنین نیروگاه بوشهر که با مشارکت روسیه درحال ساخت است. آخرین بازدید اوایل نوامبر انجام شده است.
اما طبق این گزارش، سایر تأسیسات از جمله در نطنز، اصفهان و فردو که در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف حمله قرار گرفتهاند، توسط نمایندگان آژانس بازدید نشدهاند.
گفتنی است، بخش قابل توجهی از اطلاعات بهدست آمده از مراکز هستهای که در جنگ 12 روزه منتشر شد از جانب آژانس بینالمللی انرژی که گروسی ریاست آن را بر عهده دارد، به دست دشمنان رسیده بود؛ بنابراین درخواست حضور بازرسان آژانس نه تنها منطقی نیست بلکه با ریسک بسیار بالایی همراه است.