اولین پارک بانوان روستایی کشور افتتاح شد

ساری- خبرنگار کیهان:

منوچهر خواجه دلوئی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اظهار داشت: اولین پارک بانوان روستایی کشور با مساحت 3800 متر و اعتبار بالغ بر

15 میلیارد تومان در روستای کاله بهنمیر به بهره‌برداری رسید.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با عنوان اینکه، مهم‌ترین برنامه‌ای که بنیاد مسکن در دستور کار دارد تامین مسکن برای محرومان است افزود: بنیاد مسکن برنامه گسترده‌ای جهت اجرای این موضوع در روستاها و شهرهای مختلف دارد.

وی خاطرنشان کرد: 9000 طرح ‌‌هادی روستایی در سطح کشور در حال اجراست که در شهرستان بابلسر 95 درصد طرح ‌هادی اجرا شده که درصد بالایی است.

وی ادامه داد: در بخش نوسازی مسکن روستایی امسال 220 هزار برنامه در حال اجراست که در شهرهای زیر 25000 نفر و روستاها تسهیلاتی با نرخ 5 درصد بنیاد مسکن پرداخت و در اختیار مردم قرار می‌گیرد که حدود

400 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی روستایی تسهیلات در نظر گرفته شده

است.