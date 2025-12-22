دورخیز غرب برای حمله بزرگ سایبری به زیرساختهای روسیه
براساس گزارش یک روزنامه آلمانی، هکرهای اروپایی برای انجام یک «حمله گسترده سایبری به زیرساختهای روسیه» آماده میشوند.
تمام اخبار و گزارشها حکایت از آن دارد که روسیه و غرب خود را آماده یک رویارویی جدی میکنند. طی یک سال گذشته بارها مقامات کشورهای اروپایی عضو ناتو مدعی شدهاند که روسیه به دنبال حمله به اروپا است و به محض اینکه جنگ اوکراین تمام شود، پوتین برنامه خود را عملیاتی خواهد کرد. به همین دلیل کشورهای اروپایی به سرعت خود را برای جنگ با روسیه آماده میکنند. حتی طی روزهای اخیر رویترز به نقل از 6 منبع اطلاعاتی در آمریکا نوشته بود که «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، «قصد دارد تمام اوکراین را تصرف کند و بخشهایی از اروپا را که متعلق به امپراتوری شوروی سابق بود، بازپس گیرد» گزارشی که اگرچه از سوی آمریکا و روسیه تکذیب شد اما از تشدید فضای تنش بین دو طرف حکایت دارد. طی ماههای گذشته بسیاری از مقامات ارشد نظامی و سیاسی در کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلمان و انگلیس با اذعان به خطر جدید جنگ با روسیه بر ضرورت آمادگی اروپا برای این جنگ تاکید کردهاند. البته مقامات اوکراینی هم در تشدید این فضای روسهراسی بهشدت درگیر هستند. به عنوان مثال همین هفته «کریلو بودانوف»، رئیس اداره کل اطلاعات اوکراین در اظهاراتی مدعی شده بود روسیه جدول زمانی برای تجاوز مستقیم علیه کشورهای اروپایی را کوتاه کرده و در تدارک برای اقدام تا سال ۲۰۲۷ است. حالا هم خبر آمده است که اروپا خود را برای یک حمله گسترده سایبری به زیرساختهای روسیه آماده میکند. آنگونه که روزنامه آلمانی «دیولت» نوشته است هکرهایی که برای مقامات کشورهای اروپایی کار میکنند، خبر دادهاند که کشورهای غربی به صورت مخفیانه در حال آمادهسازی برای انجام حملات سایبری علیه زیرساختهای روسیه هستند. به گزارش مهر این روزنامه میافزاید که دولتهای غربی دیگر تنها بر دفاع سایبری تمرکز نمیکنند، بلکه به انجام فعالیتهای تهاجمی نیز روی آوردهاند که از جمله آنها نفوذ به رایانههای داخلی در روسیه و نصب مخفیانه بدافزار در آنها است. دیولت به برگزاری مانورهایی در این خصوص در مرکز موسوم به «مرکز افزایش امنیت سایبری» ناتو در استونی اشاره و نوشته است که نظامیان ناتو برای انجام عملیاتهای گسترده در فضای دیجیتال آموزش میبینند که از جمله اهداف آن سیستمهای تأمین انرژی است.
تحریمهایی که به جای روسیه اروپا را نابود کرد
اما در حالی که گزارشها از تشدید تنشها بین روسیه و اروپا حکایت دارد نخستوزیر مجارستان بار دیگر با انتقاد از تحریمهایهای ضدروسی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این تحریمها اتحادیه اروپا را نابود کرده است. طبق دادههای رسمی شورای اتحادیه اروپا، این اتحادیه از زمان آغاز جنگ اوکراین (اسفند 1400) تاکنون مجموعاً ۱۹ بسته تحریمی علیه روسیه تصویب کرده است. دادههای آماری و اظهارات کارشناسان و گزارش رسانههای غربی نشان میدهد که این بستههای تحریمی هیچ اثر بازدارندهای نداشته و در بسیاری موارد نیز تاثیر معکوس داشتهاند و به زیان خود اروپاییها تمامی شده است. نخستوزیر مجارستان در واکنش به اثر عکس تحریمهایی که در اتحادیه اروپا علیه مسکو به اجرا درآمده است، عنوان کرد که «تصمیمات بد»، اروپا را نابود کرد. «ویکتور اوربان » در پستی در شبکه ایکس نوشت: بروکسل وعده داده بود تحریمها، روسیه را نابود خواهد کرد. در عوض، تحریمها اروپا را نابود کردند. در ادامه این پست با اشاره به تبعات تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه در واکنش به جنگ اوکراین، آمده است: قیمت انرژی بهشدت افزایش یافت، رقابتپذیری از بین رفت و اروپا عقب مانده است. نخستوزیر مجارستان تاکید کرد: این هزینه تصمیمات بد است. مذاکره لازم است، نه تشدید تنش.
ترور ژنرال ارشد روس
خبر دیگر از جنگ اوکراین این که کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که دیروز یک خودرو در جنوب مسکو منفجر شد و قربانی این انفجار، ژنرال «فانیل سارواروف»، رئیس اداره آموزش عملیاتی نیروهای مسلح روسیه بوده است. به گفته کمیته تحقیقات، یک وسیله انفجاری زیر خودروی ژنرال سارواروف منفجر شد که به کشتهشدن وی منجر شد. برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که سرویسهای ویژه اوکراین در این ترور دست داشتهاند. در این ارتباط یک پرونده کیفری تشکیل شده است. به گزارش ایرنا طرح ترور ژنرالهای روسی که طی سه سال و نیم گذشته و همزمان با آغاز جنگ اوکراین شدت گرفته است، یکی از اقداماتی است که مسکو بارها آن را محکوم و اعلام کرده است که اوکراین برای جبران خسارت متحمل شده در میدان نبرد، به انجام این ترورها روی آورده است. اولین اقدام ترور در مسکو پس از آغاز جنگ اوکراین، در ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ کلید خورد؛ زمانی که »داریا داگینا» روزنامه نگار ۲۹ساله روس و دختر «الکساندر دوگین» اندیشمند سیاسی این کشور که در غرب به مغز متفکر کرملین و متحد ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه مشهور است، در حادثه انفجار خودرو خود در نزدیکی مسکو کشته شد. پس از آن و طی سه سال گذشته حداقل 7 مقام روسی توسط سرویسهای اطلاعاتی اوکراین در مناطق مختلف روسیه ترور شدهاند.