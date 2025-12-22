دبیرکل گروه عصائب اهل حق، با اعلام این‎که موضوع انحصار سلاح به دست دولت همان شعار «عراق قدرتمند» است، تاکید کرد: اجرای آن باشد برای بعد! او این را هم گفت که: «به قیمومیت دیگران نیاز نخواهیم داشت.»

«قیس خزعلی»، دبیرکل گروه عصائب اهل حق (از گروه‌های‌ محبوب

مقاومت در عراق) اعلام کرد که موضوع انحصار سلاح به دست دولت، یک

شعار ملی و نماد یک عراق قوی است اما اجرای آن باید در زمان مناسب

صورت بگیرد. به گزارش «العهد»، وی افزود: «ساختن کشور قدرتمند

به دست عراقی‌ها و در زمان مناسب محقق خواهد شد. ما به قیمومیت

و سفارش دیگران نیاز نخواهیم داشت.» به گزارش «ایسنا»، یکی از نمایندگان پارلمان عراق نیز با تأکید بر لزوم پایان تمامی اشکال اشغالگری

در این کشور جهت تحقق حاکمیت ملی، گفت که مرحله آتی نیازمند

یک موضع یکپارچه ملی است. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود

که فرستاده ویژه «دونالد ترامپ» با توهم این‌که می‌تواند برای عراق تصمیم‌گیری کند، دستور خلع سلاح مقاومت را صادر و خروج از بن‌بست امنیتی این کشور را به پذیرش خواست آمریکا گره زده است!