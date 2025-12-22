رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد تاکنون یک‌ میلیون و ۱۱۰ هزار نفر در سامانه خدمات اشتغال بهزیستی ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکایی‌فر اظهار داشت: تاکنون یک‌ میلیون و ۱۱۰ هزار نفر در سامانه خدمات اشتغال بهزیستی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار نفر در حوزه اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند براساس این ارزیابی‌ها بیشترین گروه‌های تحت پوشش به‌ ترتیب مربوط به حوزه توانبخشی، حوزه اجتماعی و اعضای مؤثر خانواده هستند.

ذکایی‌فر با اشاره به فعالیت سامانه خدمات اشتغال افزود: افرادی که اطلاعات خود را در سامانه ثبت و بارگذاری کرده‌اند از نظر وضعیت شغلی، توانایی کار، داشتن یا نداشتن شغل، تمایل به اشتغال و برخورداری از مهارت‌های شغلی بررسی شده‌اند، مرحله بعدی ارزیابی تکمیلی افراد در گروه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال است که شامل بررسی وضعیت جسمانی و روانی، ویژگی‌های فردی، مهارت‌ها، گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای و سوابق شغلی می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تکمیل این ارزیابی‌ها تسهیلگران شغلی براساس نتایج به‌دست‌آمده، افراد را دسته‌بندی می‌کنند، افرادی که توانایی کار دارند اما فاقد شغل و گواهینامه مهارتی هستند به دوره‌های آموزشی متناسب با استعداد، رغبت فردی و نیاز بازار کار معرفی می‌شوند، هدف این است که هدایت شغلی کاملا منطبق با شرایط فرد و واقعیت‌های بازار کار انجام شود.