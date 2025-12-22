صد درصد بودجه فدراسیونها از سوی کمیته ملی المپیک پرداخت شد
دبیرکل کمیته ملی المپیک از پرداخت بودجه 100 درصدی فدراسیونهای ورزشی در سال جاری خبر داد.
مهدی علینژاد با اشاره به مبالغی که در روز سیام آذرماه به حساب فدراسیونها واریز شده، گفت: با توجه به این مبالغ، در فاصله سه ماه مانده به پایان سال جاری، 100 درصد بودجه فدراسیونهای ورزشی در سال 1404 به حساب آنها واریز شد.
او ادامه داد: در سال جاری، بازیهای آسیایی جوانان بحرین و کشورهای اسلامی ریاض را پشت سر گذاشتیم که با هدف حمایت از فدراسیونها برای حضور در این رویدادها، 75 درصد اعتبارشان را پیش از حضور در این رویدادها به آنها اختصاص داریم و باقیمانده مبالغ را تا پایان آذرماه پرداخت کردیم. با این حساب در فاصله سه ماه مانده به پایان سال 100درصد بودجه فدراسیونهای ورزشی را واریز کردهایم. دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: این مبالغ با هدف برگزاری اردوها و آمادهسازی هر چه بهتر تیمهای ملی و همچنین اعزامهای برونمرزی به حساب فدراسیونها واریز شد.