تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
دعوت 11 وزنهبردار به اردوی تیمملی
لیست 11 نفره دعوتشدگان به اردوی تیم ملی وزنهبرداری از سوی کادر فنی اعلام شد.
اردوی تیم ملی وزنهبرداری از روز 5 دی در کمپ تیمهای ملی آغاز میشود. بهداد سلیمی به عنوان سرمربی و علی جباری و جواد نادری به عنوان مربی تیم ملی ایران را هدایت میکنند. اسامی دعوت شدگان به این شرح است: 1- رضا باغی از اردبیل، 2- عبدالله بیرانوند از لرستان، 3- محمد جواد بیرانوند از لرستان، 4- مصطفی جوادی از قزوین، 5- ایلیا صالحیپور از خوزستان، 6- علیرضا معینی از اصفهان، 7- علی عالیپور از آذربایجان غربی، 8- علیرضا نصیری از فارس، 9- آریا پایدار از گیلان، 10- امیرحسین سپه از اردبیل، 11- علیرضا یوسفی از مازندران.