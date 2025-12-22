مشخص شدن محل اسکان تیمهای ورزشی در بازیهای آسیایی 2026
برگزارکننده بازیهای آسیایی ناگویا که «دهکده» را از فلسفه این دوره بازیها خارج کردهاند، سه گزینه را برای اسکان در نظر دارند و مشخص کردهاند که ورزشکاران هر رشته کجا مستقر خواهند
شد.
«اسکان خارج از دهکده» از ویژگیهایی است که برگزاری دوره جدید بازیهای آسیایی را کاملا متمایز و متفاوت از فلسفه همیشگی ادوار گذشته این بازیها و حتی المپیک خواهد کرد.کمیته برگزاری بازیهای آسیایی ۲۰۰۶، در نبود دهکده سه گزینه را برای اسکان ورزشکاران پیشبینی کرده است که شامل هتل، کِشتی و کانکس میشود. البته که خودِ برگزارکنندگان بازیها از «ویلا» به عنوان گزینه سوم یاد میکنند اما به گفته اصغر رحیمی سرپرست کاروان ورزش ایران، این گزینه همان کانکسهای مورد استفاده در ایران است. در هر صورت این سه گزینه، محل اسکان ورزشکاران در زمان برگزاری بیستمین دوره بازیهای آسیایی خواهد بود. برگزارکنندگان بازیها از حالا مشخص کردهاند که هر گزینه برای اسکان ورزشکاران کدام رشته خواهد بود. گزینه اسکان مسافران ناگویا در رشتههای مختلف به این شرح است:
هتل: تکواندو، بدمینتون، بوکس، شمشیربازی، فوتبال، دوچرخهسواری، هندبال (زنان)، کاراته، تیراندازی، تنیس روی میز، سهگانه و... از رشتههایی هستند که ورزشکارانشان در هتل مستقر خواهند شد.
کِشتی: ورزشکاران رشتههایی مانند وزنهبرداری، کشتی، جودو، تیروکمان، قایقرانی، ووشو، صخرهنوردی، تنیس، ژیمناستیک و هندبال (مردان) هم در کشتی اقامت خواهند داشت.
ویلا (کانکس): قرار است ورزشکاران برخی رشتهها مانند والیبال، بسکتبال (۵ نفره)، واترپلو، جوجیتسو، دوچرخهسواری (کوهستان) و... هم در ویلا یا همان کانکس مستقر شوند.
اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران پیش از این با تاکید بر اینکه با تاکید بر اینکه در گزارشهای اولیه برگزارکنندگان بازیهای آسیایی نامی از دهکده نبرده شده است، تاکید داشت که ممکن است به صورت سمبلیک جایی شبیه به دهکده درست شود تا برای مراسمهایی مانند اهتزاز پرچم از آن استفاده شود اما از آن برای اسکان استفاده نخواهد شد. بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی ژاپن و در استان آیچی و ناگویا پایتخت این استان برگزار میشود. کاروان ایران برای هفدهمین بار در این بازیها حضور خواهد داشت.