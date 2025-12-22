فارسی | العربي | English
دعای امام سجاد(ع) برای پدر و مادر(حکایت خوبان)


امام سجاد(ع) می‌فرماید: «... بار خدایا! چنانم گردان که از پدر و مادر خویش آن‌گونه هیبت به دل داشته باشم که از پادشاه خودکامه دارم، و به آن دو چنان نیکی کنم که مادر مهربان (به فرزندش می‌کند)، و فرمانبرداری‌ام از پدر و مادر و خوش‌رفتاری‌ام با آنان را در نظرم، خوش‌تر از خوابیدن شخص خواب‌آلوده و گواراتر از سرکشیدن آبی که تشنه‌کامی می‌نوشد، قرار بده، تا خواست آنان را بر خواست خویش برگزینم، و خشنودی آن دو را بر خشنودی خویش مقدم بدارم، و نیکی‌ای را که در حق من می‌کنند، اگرچه اندک باشد بسیار بشمارم. و نیکی خود را در حق آنان اندک بدانم، اگرچه بسیار باشد».(1)
1- صحیفه سجادیه، دعای ۲۴

