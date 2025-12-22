بانک مرکزی مداخله «مستمر و سنگین» در بازار اسکناس ارز را کلید زد

بانک مرکزی در پی نوسانات اخیر، از بسته سیاستی جدید خود رونمایی کرد. این نهاد مداخله «مستمر و سنگین» در بازار اسکناس ارز را کلید زد و همزمان با همکاری بورس، دو صندوق ارزی و صندوق‌های جدید طلا را برای جذب منابع مردم و سرمایه‌گذاری مولد عملیاتی می‌کند.

طبق اعلام سخنگوی بانک مرکزی صبح دیروز (دوشنبه) جلسه هیئت عامل و کمیته مدیریت بازار ارز به‌ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی در این بانک تشکیل شد و تمهیدات زیر اتخاذ شد:

مقرر شد بانک مرکزی‌ با استفاده از ظرفیت بسیار خوب شبکه بانکی در حوزه ارز با روش‌های نوین به‌صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند که جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین در راستای تنظیم‌گری بازار طلا، بانک مرکزی علاوه‌بر تداوم روش‌های تنظیم‌گری قبلی شامل پیش‌فروش و حراج نقدی سکه، با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های جدید طلا راه‌اندازی می‌شود.

عموم مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند با شرایط جذاب‌تر نسبت به وضعیت موجود اقدام به خرید واحدها و انواع اوراق بهادار‌ منتشر شده توسط این صندوق‌ها کنند. دراین‌باره طرح لازم تهیه شده است و هماهنگی‌های لازم انجام شده است و جزئیات آن اعلام می‌شود. علاوه‌بر این، مقرر شد بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار دو صندوق پروژه ارزی و درآمد ثابت ارزی را عملیاتی کند و عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از انواع منابع ارزی خود اعم از اسکناس، حواله‌ها و حساب‌های ارزی نسبت به خریداری واحدهای این صندوق اقدام کنند.

این امر علاوه‌بر سودآوری ارزی قابل‌توجه برای درآمد ارزی و تأمین مالی ارزی پروژه‌ها به اشتغال پایدار نیز کمک قابل‌توجهی می‌کند.

بازار ارز تثبیت خواهد شد

به گزارش ایسنا، «حاکم ممکان» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز و طلا، اظهارکرد: در این جلسه بانک مرکزی مکلف شد که با همراهی ‌تیم اقتصادی دولت، وضعیت بازار ارز را ساماندهی و مدیریت کند تا تثبیتی در بازار ارز ایجاد شود.

وی افزود: البته باید توجه داشت که یک‌سری عوامل و مسائل دیگر هم دخیل هستند و شاید بانک مرکزی و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تنهائی نتوانند شرایط را مدیریت کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این بین نگرانی و شائبه‌ای ایجاد شده که بانک مرکزی نمی‌تواند ۱۱ میلیارد یورو مربوط به واردات کالاهای اساسی و دارو را تامین کند، حال اینکه تاکنون بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده و تا پایان سال نیز ۱۱ میلیارد یورو و حتی بیشتر از آن، ارز ترجیحی برای خرید کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه بازار ارز تثبیت خواهد شد، تصریح کرد: طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تنظیم سیاست‌های ارزی و بازار بر عهده بانک مرکزی است؛ کمیسیون اقتصادی نیز تیم اقتصادی دولت را مکلف کرده که به‌صورت همسو و هماهنگ عمل کند.

ممکان با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت بعضا به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و آن تمرکز و انسجام لازم وجود ندارد، لذا مقرر شد رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسات شورای اقتصادی دولت حضور پیدا کنند تا به سیاست‌های اقتصادی سمت و سویی دهند. وی با یادآوری جلسه کمیسیون اقتصادی با وزرای کشاورزی و بهداشت، گفت: کمیسیون اقتصادی حدود ۴۰ روز پیش جلسه‌ای با وزرای بهداشت و کشاورزی برای بررسی عملکرد این دو وزارتخانه در هزینه‌کرد ارز ترجیحی داشت. مقرر شد این دو وزارتخانه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، گزارش عملکرد خود درخصوص ارز ترجیحی را به کمیسیون و مجلس ارائه کنند تا مشخص شود که این ارز تا چه میزان به کاهش قیمت کالاها و تحقق اهداف اصابت کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: گزارش‌هایی که تاکنون ارائه شده، چندان امیدوارکننده نبود و حدود ۳۰ درصد اصابت را نشان می‌داد. این موضوع نشان می‌دهد اگر قرار است ارز ترجیحی تخصیص داده شود، باید نظارت و مدیریت دقیق‌تری اعمال شود تا حداکثر اثر خود را در بازار و قیمت کالاها نشان دهد.