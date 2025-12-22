بانکها کمتر از 2 درصد وامهای بافت فرسوده را پرداخت کردند
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پتانسیل بالای بافت فرسوده برای ساخت مسکن،گفت: بانکها فقط به دو درصد از تکلیف قانون پرداخت تسهیلات عمل
کردهاند.
به گزارش تسنیم، «عبدالرضا گلپایگانی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در تشریح وضعیت بافتهای فرسوده و نوسازی شهری، اظهار کرد: حدود دو میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده کشور نیازمند مقاومسازی یا تخریب و نوسازی هستند.
بر اساس تجربه، هر واحدی که تخریب میشود، میتواند به طور متوسط به سه واحد جدید تبدیل شود که در مجموع
شش میلیون واحد حاصل میشود.
وی افزود: با توجه به جمعیت ایران، نیاز کشور به مسکن حدود 27 میلیون واحد است و در حال حاضر 26 میلیون واحد مسکونی موجود است.
بنابراین با تمرکز بر نوسازی بافتهای فرسوده و مقاومسازی دو میلیون واحد نیاز مسکن کشور به طور مؤثر پاسخ داده
میشود.
گلپایگانی ادامه داد: توسعه فضای شهری نیازمند گسترش بیرونی نیست؛ اگر از ظرفیتهای درونزا و امکانات موجود در بافتهای فرسوده استفاده کنیم و الزام نوسازی را مدنظر قرار دهیم، کیفیت شهرها افزایش یافته و نیاز مسکن برآورده
خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری همچنین به اهمیت حمایت مالی از مردم در این زمینه اشاره کرد و گفت: قانونگذار پیشبینی کرده که 25 درصد وامهای حوزه مسکن باید به بافتهای فرسوده اختصاص یابد.
این در حالی است سهم وامهای اختصاص یافته بسیار پایین و حدود دو درصد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در برخی سالها به 50 هزار واحد مسکونی وام میدادیم، اما الان به چهار تا پنج هزار واحد رسیده است.
گفتنی است مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری حدود یک ماه قبل هم در نشستی خبری تاکید کرد که بانکها از پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده خودداری میکنند.
گلپایگانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قرار بود بانکها در قالب تسهیلات مسکن ملی به بافتهای فرسوده وام پرداخت کنند آیا در این خصوص پیشرفتی حاصل شده است؟ گفت: در سال ۱۴۰۳ از ۲۸هزار متقاضی معرفی شده به بانکها تنها ۴۶۰۰متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شدند.
گلپایگانی ادامه داد: گزارشی تهیه کردهایم که نشان میدهد هر زمان که تسهیلات به خوبی پرداخت شده است در نوسازی بافت فرسوده موفق عمل کردهایم.
در سالهای ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ سالانه ۵۰ هزار فقره تسهیلات اعطا میشد، اما این عدد در حال حاضر به شدت کاهش
داشته است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تاکید کرد: بخش عمدهای از توان بانک مرکزی به پروژههای نهضت ملی مسکن و انبوهسازی و ۸۰۰هزار متقاضی ثبتنام شده سوق پیدا کرده اما متاسفانه چیزی که نیاز بافت فرسوده است در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی نتوانستهایم تامین کنیم.
«امیرحسین گرکانی» رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی هم چندی قبل در نشست مشترک با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه زلزله تهران دیر یا زود روی خواهد داد، اظهار کرد: بر اساس سناریوهای مختلف تلفات این زلزله بین 80 هزار تا
800 هزار نفر برآورد شده است.
وی افزود: با توجه به 82 هزار هکتار بافت فرسوده و 60 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در کلانشهرها، حدود 11 میلیون نفر و 200 هزار نفر به ترتیب در این مناطق زندگی میکنند که از نظر ایمنی بسیار آسیبپذیر هستند.
گرکانی یادآور شد: کشورمان جزو مناطق حادثهخیز جهان است و خسارات ناشی از سوانح طبیعی نه تنها مستقیم بلکه غیرمستقیم و بلندمدت است و میتواند زندگی و معیشت مردم و حتی نسلهای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.