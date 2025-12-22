فعالیت «رادیو مقاومت» آغاز شد
آیین آغاز فعالیت «رادیو مقاومت» در صبح روز دوشنبه ۱ دیماه و با حضور «سردار ابوالفضل شکارچی» معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، «علیرضا داوودی» قائممقام رادیو گفتوگو، «رضا کوچکزاده» مدیر این شبکه رادیویی و همراهی جمعی از خانوادههای شهدا در محل ساختمان «پخش قدیم رادیو» برگزار شد.
مراسم افتتاح رادیو مقاومت با حضور جمعی از مدیران و مقامات لشکری و کشوری دیروز در ساختمان پخش قدیم رادیو برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانوادههای شهدا همراه بود، گفتوگوهایی با مادران شهدا در فواصل برنامه شکل گرفت.
سردار ابوالفضل شکارچی در بخشی از این مراسم درباره راهاندازی رادیو مقاومت اظهار کرد: رادیو مقاومت صدای همه ملتهای آزاده جهان از مسلمان و غیرمسلمان است. هر ملتی که در برابر ظلم، ستم و استکبار ایستادگی کند، رادیو مقاومت صدای او خواهد بود. رادیو مقاومت، بخشی از جبهه مقاومت جهانی است و نقشی ماندگار در ثبت حقیقت، تقویت ایمان و ایستادگی ملتها ایفا میکند.
علیرضا داوودی قائممقام مدیر رادیو گفتوگو، درباره راهاندازی این شبکه در سخنانی بیان کرد: رویکرد برنامهها امسال در رادیو مقاومت ویژهتر است و همه مباحث مرتبط با مقاومت را که در سالهای گذشته مورد توجه بود، داریم در عین حال که جنگ ۱۲روزه را نیز داریم. جنگی که روایت و قرائت مردمی است که استقامت کردند و از زنان، کودکان تا نوجوانان و کهنسالان در این جنگ کاری بزرگ کردند که قرار است آن را بازتاب دهیم؛ روایتی از استقامتی که ما در رویارویی با رژیم صهیونیستی از خود بروز دادیم که بینظیر بود.