۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۵
حسین علیزاده:

پول‌ کثیف پشت موسیقی‌های بازاری است

یک آهنگساز معتقد است: پول‌های کثیف پشت موسیقی‌های بازاری است
 و پای مافیای کنسرت‌گذار هم در میان است.
حسین علیزاده، موسیقیدان و نوازنده موسیقی سنتی در مراسم اختتامیه جشنواره پایور گفت: بسیار درباره جنبه‌های فنی موسیقی صحبت شده و می‌شود، اما آنچه مهم است این است که هر هنرمندی که در جایگاه اثرگذار قرار می‌گیرد، باید خلاق، از نظر اجتماعی پذیرفته ‌شده و از نظر انسانی صاحب شخصیت باشد. 
وی با انتقاد از تصمیم‌گیران در حوزه موسیقی تصریح کرد: نباید موسیقی را تفکیک کرد و گفت فقط موسیقی‌ای تولید شود که صرفاً مردم را سرگرم کند و پول دربیاورد.
علیزاده تصریح کرد: مشکل امروز، موسیقی‌های بازاری است که متأسفانه حجم زیادی پول‌های کثیف پشت آن‌هاست و پای مافیای کنسرت‌گذار هم در میان است.

