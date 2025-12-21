کیهان و خوانندگان
*خدا را بهخاطر بارش نزولات آسمانی چند روزه اخیر در اکثر استانهای کشور، به اندازه تمام قطرههای باران و دانههای برف که باریدند با زبان الکن خود شکر میکنیم. شکر عملی هم به این است که این نعمت خدادادی را درست مصرف کرده و اسراف نکنیم.
خدادادی
* از کشور سوریه امروز تنها ۳۰درصد تحت کنترل حکومت جدید قرار دارد و مابقی سرزمین این کشور بین کردها، آمریکا، ترکیه، اسرائیل و مناطق بیصاحب تقسیم شده است.
آبرومند
* تمدن منحط و رو به زوال غرب، دنیا را در بنبست خطرناکی قرار داده است و تناقضات فکر و فرهنگ غرب صدای بسیاری از اندیشمندان آمریکا و اروپا را هم درآورده. وقتی چنین است باید با شیوه تهاجمی «پرده بزک و تحریف» جریان غربگرای داخلی را درید و واقعیتهای تلخ تمدن غرب را به تفصیل برای جامعه بازگو نمود.
تفرشی
* با حضور سنگین آمریکا و متحدانش در منطقه، ایران نیز خط تهدید را به خارج از مرزها منتقل کرد و یک بازدارندگی چندلایه و دفاع پیشگیرانه ایجاد نمود. به این معنا که با حضور در سوریه توانست وقوع جنگ مانند جنگ دوازده روزه را بیش از بیست سال به تأخیر بیندازد.
رخشا
* نتایج یک نظرسنجی جدید از دانشگاه آمریکایی «ییل» نشان میدهد بخش قابلتوجهی از رأیدهندگان آمریکایی خواهان بازنگری در سیاستهای واشنگتن نسبت به تلآویو هستند. ۴۶ درصد از رأیدهندگان زیر ۳۰ سال خواهان توقف کامل کمکها هستند. ۱۵ درصد از شرکتکنندگان معتقدند که رژیم اسرائیل اساساً نباید وجود داشته باشد.
نظامآبادی
* سند به اصطلاح «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵» دولت آمریکا، که چند روز پیش منتشر شد، بیشتر شبیه فیلمنامهای تبلیغاتی است تا یک برنامه راهبردی واقعبینانه. این سند ۳۳ صفحهای تلاش میکند تا با داستانسراییهای انتخاباتی، هم شکستهای گذشته را پنهان کند و هم آیندهای خیالی را برای افکار عمومی ترسیم نماید.
کیاستفر
* بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۲,۵ درصدی به ۹ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار رسیده است. این گزارش در حالی منتشر شده که مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه در همین سال، با افزایش ۱,۱ درصدی به ۸,۹ تریلیون دلار رسیده است.
زندی
*کیست که نداند هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونی از فشار برای خلع سلاح حزبالله در حقیقت خلع قدرت کشور لبنان است. روشن است که صهیونیستها سلاح حزبالله را بهانه قرار داده و میخواهند بدون ارائه هیچ تضمینی، لبنان را از قدرت دفاعیاش بیندازند. سلاح مقاومت همان سلاحی است که جنوب لبنان را در سال ۲۰۰۰ از اشغال صهیونیستها آزاد کرد.
طهماسبی
* کشورهای عربی منطقه برای مهار تهدید رژیم صهیونیستی باید به ایران نزدیک بشوند. چنانچه مقاومت ایران در مقابل صهیونیستها نباشد رژیم صهیونیستی همه این کشورها را مثل منطقه جولان سوریه ضمیمه خودش خواهد کرد.
جمالینیا
*جای خوشحالی دارد که به گفته وزیر دفاع، آسیبهای ناشی از «جنگ ۱۲روزه» به طور کامل جبران شده و توان وزارت دفاع حتی بالاتر از دوران پیش از جنگ قرار گرفته است. باید عرض بکنم تنها راه مقابله، قویتر شدن در همه عرصههاست.
منجزی
* 28 آذر سالروز تبعید قبل از انقلاب رهبر انقلاب به ایرانشهر است؛ تبعیدی که هدف آن، دور کردن حضرت آیتالله خامنهای از مبارزات انقلابی بود اما ایرانشهر با حضور ایشان، خود به یکی از کانونهای انقلاب تبدیل شد.
عابدی
*توهین به شهید رئیسی و متهمکردن دولت ایشان که در سختترین شرایط روی کار آمد، در مرحله اول سادهترین راه برای فرار از گذشتهای است که هنوز سایهاش از سر اقتصاد کشور کنار نرفته و به این زودی نخواهد رفت و در مرحله دوم تبرئه کردن کسانی است که امروز کشور را در باتلاق انبوهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و معیشتی با مدیرانی بیپاسخگو رها کردهاند!
مدرسی
* رژیم جعلی صهیونی از بیم نابودی، اسناد مهم و حساس خود را به آمریکا منتقل کرده و اکنون آنها را در مکانی محرمانه در خاک ایالات متحده نگهداری میکند. اقدامی که پشت ظاهر آرامش، یک حقیقت تلخ را فریاد میزند؛ ترس عمیق از روزی که شاید دیگر دولتی به نام اسرائیل غاصب باقی نماند.
احمدی
*نمایندگان مجلس و دولتیها توجه داشته باشند کاهش بودجه فرهنگی در نهایت کشور را بیدفاع میکند. اشتباه فکر نکنیم. فرهنگ فقط کتاب و سینما نیست. رفتار شهروندی و اعتماد عمومی از دل فرهنگ بیرون میآید. بنابراین تضعیف فرهنگ، قدرت نرم کشور را هدف قرار میدهد.
نوائیان
* یکی از اصلاحطلبان غربگرا مدعی است ایران به دلیل رفتن به سوی انرژی هستهای در مسیر غلط قرار گرفته و از زمان عقب افتاده است. در جواب باید گفت اگر چنین است پس چرا کشورهای غربی که در دشمنی آنها با مردم ایران شکی نیست، تلاش دارند تا ایران را از داشتن صنعت صلحآمیز هستهای منع کنند؟
افشان
* تدبیر در سیاست خارجی حکم میکند در حالی که دشمن با فضاسازی قصد منزویکردن ایران را دارد روابط ما با همسایگان از جمله آذربایجان با توجه به اشتراکات فرهنگی دو کشور گسترش پیدا بکند. نباید اجازه دهیم رفتار برخی افراد در یک دولت، باعث قرار گرفتن دو ملت مقابل یکدیگر شود. اگر مردم آذربایجان از مواضع واقعی ایران مطلع شوند، تمام توطئههای دشمن خنثی خواهد شد.
ناصحیفر
*در چنین وضعیتی که با بیثباتی در اقتصاد و آشفتگی در قیمتها مواجه هستیم و دولت برای تغییر این وضعیت اقدام به ترمیم کابینه با جابهجایی وزیران نمیکند، مجلس باید کاری بکند و با استیضاح، وزیران ناکارآمد و ناتوان را کنار بزند.
آقابابایی
*اگرچه نیروهای دغدغهمند از هر دولتی که در پیشبرد انقلاب تلاش کند چه چپ باشد چه راست ؛حمایت میکنند اما وقتی دیده میشود رادیکالها به ساختارزدایی از دولت، بیاعتبارسازیِ اقتدار اجرائی، بنبست نمایی از نظام، رادیکالسازی فضای سیاسی و... میاندیشند حمایت از دولت باید وظیفه مضاعف تلقی بشود.
خوشنود
* با این که در چند روز گذشته شاهد بارندگیهای شدید در کشور بودیم اما به دلیل تشکیل به موقع ستاد مدیریت بحران و همکاری مردم و دستگاهها، خدا را شکر خسارتها به حداقل ممکن رسید.از این بابت از مسئولان وزارت کشور تقدیر و تشکر میکنیم.
ابریشمباف
* پس از تحریک مردم برای ایجاد آشوب در مشهد حالا شاهد حمایت از جاسوس موساد به دار مجازات آویخته شده توسط کسی که استادی دانشگاه را به یدک میکشد هستیم. این فرد دقیقا چه کار دیگری باید انجام دهد که مصداق فعالیت به نفع اسرائیل قلمداد شود؟با چنین فردی که علنا از یک خائن و جاسوس حمایت میکند باید برخورد قانونی و بازدارنده کرد.
درویشایی
*وقتی سرانه آب تجدیدپذیر از ۱۰۳ به ۶۶ میلیارد مترمکعب رسیده، الگوی مصرف باید تغییر پیدا بکند. هیچ مشترکی نباید به خودش این اجازه را بدهد که با بدمصرفی دیگران را از آب شرب محروم کند. دولت هم باید با سیاستهایی مانند هوشمندسازی، مدیریت فشار و نصب تجهیزات کاهنده کاری بکند که بتوانیم از این مقطع عبور بکنیم.
چوبدری
*میدان نفتی آزادگان شمالی و جنوبی بزرگترین میدان مشترک خاورمیانه بین ایران و عراق است که شرکت دولتی نفت و گاز اروندان با 5 هزارنفر کارگر در این میدان کار را بهدست گرفته اما قرار است به یک شرکت خصوصی که توسط 7 بانک تشکیل شده و تخصص این کار را ندارد واگذار بشود. نظر به این که با این واگذاری به احتمال زیاد خیلی از ما کارگران بلاتکلیف و تعدیل خواهیم شد از مسئولان درخواست داریم ضمن بررسی دقیق جلوی این کار و ضرر و زیان وارده را بگیرند.
هردانی