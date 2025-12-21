آمریکا نفت چین را در دریای کارائیب دزدید!
در ادامه دزدی دریایی آمریکا در منطقه دریای کارائیب منابع خبری اعلام کردند که آمریکا یک نفتکش دیگر متعلق به ونزوئلا را که نفت این کشور را برای چین میبرده است، دزدید.
اقدامات جنایتکارانه و غارتگرایانه آمریکا در منطقه آمریکای لاتین و علیه دولت ونزوئلا تمامی ندارد. تا به این جای کار در دستکم 28 حمله هوائی بیش از 104 تن از ماهیگیران ونزوئلا در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام توسط آمریکا کشته شدهاند. آمریکا همچنین از هفته گذشته محاصره دریایی ونزوئلا را تشدید کرده است. هفته گذشته واشنگتن در همین راستا یک نفتکش غولپیکر ونزوئلا را مصادره کرد. شامگاه شنبه نیز منابع خبری غربی اعلام کردند که نیروهای آمریکایی یک نفتکش تحت پرچم پاناما و متعلق به چین را در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کردهاند؛ اقدامی که کاراکاس آن را «تجاوز به حاکمیت» و «جنگ اقتصادی» توصیف کرده است.
به گزارش رویترز سه مقام آمریکایی این عملیات را تأیید کردهاند؛ اقدامی که تنها چند روز پس از آن انجام میشود که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، دستور «محاصره کامل همه نفتکشهای مشمول تحریم در مسیر رفت و برگشت به ونزوئلا» را صادر کرده بود. کاخسفید از ارائه موقعیت جغرافیایی توقیف نفتکش خودداری کرده و هیچ شفافیتی درباره گستره یا مبنای حقوقی این اقدام نشان نداده است. روزنامه نیویورکتایمز هم (NYT) به نقل از منابع خود گزارش داد که این کشتی در فهرست سیاه وزارت خزانهداری آمریکا قرار ندارد. این محموله متعلق به یک تاجر نفت از چین بود که نفت ونزوئلا را به پالایشگاههای چین منتقل میکند.
«کریستی نوئم» وزیر امنیت داخلی آمریکا در رسانه اجتماعی ایکس در اینباره نوشت: گارد ساحلی آمریکا با حمایت وزارت جنگ، یک نفتکش را که آخرینبار در ونزوئلا پهلو گرفته بود، توقیف کرد. آمریکا به مقابله با جابهجایی غیرقانونی نفت تحریمشده که برای تأمین مالی تروریسم موادمخدر در منطقه استفاده میشود، ادامه خواهد داد. به نوشته رویترز گرچه واشنگتن همچنان اقدامات خود را بخشی از «جنگ با قاچاق موادمخدر» توصیف میکند، اما عملیات انجامشده شباهت اندکی به مأموریتهای مرسوم مقابله با موادمخدر دارد. این اقدامات، مطابق گزارشها، بیشتر با استراتژی گسترده اجرای تحریمها علیه بخش انرژی ونزوئلا همراستاست؛ بخشی که ستون فقرات اقتصاد این کشور و منابع اصلی درآمد دولت محسوب میشود.
واکنش ونزوئلا
دولت ونزوئلا بامداد (دیروز)، به وقت تهران، با صدور بیانیهای رسمی، اقدام نیروهای آمریکایی در مصادره یک نفتکش حامل نفت خام ونزوئلا در آبهای بینالمللی دریای کارائیب را بهشدت محکوم کرد و این اقدام را «اقدامی خطرناک و نمونهای آشکار از دزدی دریایی بینالمللی» دانست. به گزارش رویترز، این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه این کشور منتشر شد، تأکید دارد: «جمهوری بولیواری ونزوئلا با قاطعیت، سرقت و ربودن یک کشتی خصوصی را که در حال انجام تجارت قانونی بینالمللی و حمل نفت ونزوئلا بود، محکوم میکند.»
دولت نیکلاس مادورو در ادامه این بیانیه اعلام کرد که این دومین مورد مصادره نفتکش ونزوئلایی در کمتر از دو هفته اخیر محسوب میشود و بخشی از سیاستهای فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ برای تضعیف اقتصاد ونزوئلا بهشمار میآید. در این بیانیه آمده است: «این اقدامات تجاوزکارانه با هدف غارت منابع طبیعی ملت ونزوئلا انجام میشود و نشاندهنده نیت واقعی واشنگتن برای کنترل ثروتهای انرژی ما است.» کاراکاس همچنین هشدار داد که این اقدام «بدون پاسخ نخواهد ماند» و اعلام کرد تمام گزینههای لازم برای دفاع از حقوق حاکمیتی خود را در دستورکار قرار خواهد داد. براساس این بیانیه، ونزوئلا قصد دارد شکایت رسمی خود را در شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای آمریکایی، سازمان بینالمللی دریانوردی، سایر مجامع بینالمللی مطرح کند. دولت ونزوئلا همچنین خواستار آزادی فوری خدمه کشتی مصادرهشده، بازگشت محموله نفت شد.
گفتنی است در آخرین ساعات دیروز اعلام شد که آمریکا سومین نفتکش ونزوئلا را هم دزدید!