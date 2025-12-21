جولانی «جولان» را به صهیونیستها تقدیم کرد
انتشار تصویری از سوی وزارت خارجه رژیم جولانی که در آن بلندیهای جولان اشغالی از نقشه حذف شده است، واکنشهای گستردهای به دنبال داشته است.
بلندیهای جولان یک فلات استراتژیک در جنوبغربی سوریه است که در جنگ ششروزه ۱۹۶۷ توسط رژیم آپارتاید اسرائیل اشغال شد. حالا، آنطور که «فارس» نوشته است، حساب رسمی وزارت خارجه دولت شورشیان تروریست سوریه اخیراً تصویری در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرده است که در آن بلندیهای جولان را از مرزهای ترسیمشده سوریه حذف شده است. در سال ۱۹۸۱، تلآویو عملاً آن را به اراضی اشغالی الحاق کرد، اما این اقدام توسط جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشد. این اقدام تنها چند روز بعد از اظهارات «دونالد ترامپ» انجام شده است. ترامپ گفته بود حقوق حاکمیت بلندیهای جولان را به اسرائیل اعطا کرده و هیچ رئیسجمهوری پیشتر چنین کاری نکرده است. انتشار تصویر جدید از نقشه سوریه به دلیل نحوه ترسیم مرزها موجی از انتقاد و خشم را در فضای مجازی به راه انداخته است.