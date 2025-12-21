دیدار با خانواده معظم شهید هنرمند محسن نقدی و تکریم مادر و خانواده این شهید بزرگوار

شيراز- خبرنگار كيهان:

سید مصطفی موسوی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان، روح‌الله رنجبری، رئیس اداره امور هنری و مسئول امور ایثارگران و بسیج اداره کل، سید جواد موسوی کارشناس قرآنی، زلیخا بنی ایمان شاعره و بسیجی برجسته سازمان بسیج هنرمندان، همراه با جمعی دیگر از هنرمندان بسیجی، به دیدار خانواده معظم شهید محسن نقدی، سردار شهید هنرمند، رفتند.

این دیدار با استقبال گرم و صمیمانه خانواده شهید نقدی رو‌به‌رو شد و فضای معنوی آن، دل‌ها را به یاد شهیدان بزرگوار و ایثارگرانی که جان خود را فدای وطن کرده‌اند، آورد. در این مراسم، موسوی با اشاره به فرمایشات

مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حفظ و نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تأکید کرد که حفظ یاد شهیدان کمتر از شهادت نیست و افزود: دوران هشت سال دفاع مقدس بخشی از تاریخ و هویت ملی ماست.

وی همچنین خانواده‌های شهدا را نماد مقاومت و ایمان خواند که با از دست دادن عزیزان خود، همچنان به ارزش‌های انسانی و اسلامی پایبند مانده‌اند. دکتر موسوی در ادامه اظهار داشت: نهادهای فرهنگی و هنری باید از ابزارهای نوین برای انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل‌های بعدی استفاده کنند و نباید اجازه دهند که این ارزش‌ها به فراموشی سپرده شوند. روح‌الله رنجبری، مسئول امور ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، نیز در سخنان خود یادآور شد: با گرامیداشت یاد خانواده شهدا، در واقع به یاد شهدایی می‌افتیم که جان خود را فدا کردند تا ما در امنیت و آرامش زندگی کنیم. این یادآوری، ما را به رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا می‌برد و امنیت امروز ما را به عنوان هدیه‌ای گرانبها می‌نگریم. در ادامه، برادر شهید محسن نقدی به ذکر زندگی و خاطرات این شهید بزرگوار پرداخت. محسن از دوران کودکی در محیطی معنوی پرورش یافت و در جوانی به فعالیت‌های انقلابی پرداخت. او در سن کم، به حزب جمهوری اسلامی پیوست و به عنوان خبرنگار مجله عروهًْ‌الوثقی به جبهه اعزام شد. در سال شصت‌ویک، در سن هفده سالگی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.