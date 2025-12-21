برگزاری آیین تجلیل از خیرین نیکوکار و ۳۵ بانوی نیکاندیش استان اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
آیین تجلیل از خیرین نیکوکار و ۳۵ بانوی نیکاندیش استان اصفهان، در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد. این مراسم با محوریت ترویج فرهنگ نیکوکاری، تقویت سرمایه اجتماعی و توجه به سلامت جامعه، جلوهای از همدلی و مشارکت بانوان خیر در عرصههای انسانی و اجتماعی بود.
در این نشست، سید حسین رضازاده مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با اهدای لوح تقدیر با عنوان «نشان حامی سلامت» و یک تابلوی ارزشمند، از نقش حمایتی شهرداری اصفهان در برگزاری مراسم تجلیل از خیرین و بانوان نیکوکار تقدیر کرد.
شهردار اصفهان نیز در این دیدار، با تأکید بر نگاه انسانمحور در مدیریت شهری، به اهمیت پیوند میان انسانیت و معنویت در حیات اجتماعی شهرها اشاره کرد و گفت: توسعه پایدار، صرفاً در گرو زیرساختهای عمرانی و فناوری نیست، بلکه نیازمند تقویت همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت داوطلبانه مردم است.
وی اصفهان را شهری دانست که با وجود چالشهای اجتماعی، همچنان از ظرفیتهای بالای انسانی و فرهنگی برخوردار است.
علی قاسمزاده با اشاره به نقش پررنگ مردم و خیرین اصفهان در کمک به همنوعشان افزود: چندی پیش دعوتنامهای از کره جنوبی به دست شهرداری اصفهان رسید مبنی بر دعوت از اصفهان برای حضور در اتحادیه شهرهای انسانگرا.
علی قاسمزاده افزود: در مراسم این اتحادیه یک استاد دانشگاه هاروارد که اهل کره جنوبی و سالها مقیم آمریکا بود اعلام کرد: ما در کره جنوبی در حوزههای مختلف از جمله صنعت خودروسازی در جهان شاخص هستیم اما خروجی این موفقیتها در انسانیت و رشد معنویت نبوده، چرا که این شاخصها سقوط کرده و به جای آن در خودکشی رتبه اول دنیا را دارا هستیم.
شهردار اصفهان ادامه داد: تکنولوژی مدرنیته در عین حال که نیاز زندگی امروز است ولی برای خوب کردن حال بشر کفایت نمیکند. جستوجو کردهایم بین شهرهای دنیا تا بدانیم شهرهایی که در آن انسانیت هنوز زنده است کدامند و در نهایت به اصفهان رسیدهایم شهری که مردمش حتی اگر خود گرسنه باشند قلبشان برای دیگری میتپد.