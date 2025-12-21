ایران ضربه سختی به پژاک زد
وزیر دفاع ترکیه میگوید همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل، یکی از گروههای تروریستی منطقه تلاش کرد از فضای جنگ برای تغییر موازنه استفاده کند؛ اما ایران این محاسبات را ناکام گذاشت.
«یاشار گولر»، وزیر دفاع ترکیه شنبهشب در نشست «ارزیابی سالانه» وزارت دفاع این کشور در آنکارا، با حضور نمایندگان رسانهها در بخشی از سخنان خود به تحولات مرتبط با ایران اشاره کرد و گفت در جریان جنگ میان اسرائیل و ایران، عناصر گروه تروریستی پژاک (PJAK) که شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان (PKK) محسوب میشود، با تصور تضعیف ایران و حتی تغییر ساختار حاکمیتی این کشور، مواضعی اتخاذ کردند؛ اما به گفته او، تحولات برخلاف پیشبینی این گروه پیش رفت.
گولر تصریح کرد: درگیری اسرائیل و ایران به شکلی که تروریستها انتظار داشتند پایان نیافت و ایران با انجام عملیاتهای نظامی علیه پژاک، تلفات سنگینی به این گروه وارد کرد.
او افزود: این تحولات موجب شد تهران شناخت دقیقتری از ماهیت و اهداف واقعی پژاک به دست آورد.
وزیر دفاع ترکیه همچنین از تلاش عناصر PKK برای انتقال نیرو، سلاح و مهمات از شمال عراق به داخل ایران خبر داد و گفت: ما این تحرکات را بهصورت روزانه به ایران اطلاع دادیم و طرف ایرانی نیز هر زمان که امکان داشته، عملیاتهای لازم را انجام
داده است.
به گفته گولر، این هماهنگی امنیتی نشان میدهد گروههای مسلح در تلاش برای تغییر جغرافیای فعالیت خود هستند، اما کشورهای منطقه نسبت به این تحرکات هوشیارتر
شدهاند.