حفظ حجاب به اندازه حفظ معیشت و امنیت مردم اهمیت دارد
نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی گفت: حجاب به هویت مذهبی و ملی بانوان ایرانی تبدیل شده و حفظ این هویت به اندازه حفظ معیشت و امنیت مردم اهمیت دارد. برهنگی نهتنها آزادی نیست، بلکه عین بردگی است، چرا که پشت پرده آن تنزل جایگاه زن به ابزار سرگرمی است.
حجتالاسلام سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (۳۰ آذرماه) بهارستان، طی نطق میاندستور اظهار داشت: آمریکا باید بداند ملت امامحسینی ایران با رهبر شجاع خود قابل مقایسه با کشوری مانند اوکراین نیست و در جنگ ۱۲ روزه قدرت خود را ثابت کرد و به فرمایش رهبر معظم انقلاب
رژیم صهیونیستی زیر پا له شد.
وی در ادامه به مسائل داخلی و معیشتی مردم اشاره کرد و افزود: گرانی و تورم لجامگسیخته امان مردم را بریده است.
نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور متذکر شد: جناب آقای رئیسجمهور! شما وعده کنترل قیمت ارز دادید، اما آیا میدانید قیمت ارز تاکنون چند درصد افزایش یافته است؟ وقتی اکثر کارشناسان اقتصادی علت سقوط ارزش پول ملی را خلق پول بیضابطه بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی میدانند، چرا اقدام اساسی صورت نمیگیرد و تاکنون حتی یک لایحه برای برونرفت از شرایط کنونی به مجلس ارائه نشده
است؟
سادات ابراهیمی خاطرنشان کرد: تورم، شبانه به جیب مردم دستبرد میزند، آرزوهای جوانان را میدزدد و هزاران امید را ناامید میکند. چرا یک کارگر، کارمند یا کشاورز پس از ساعتها کار طاقتفرسا نمیتواند یک پیراهن برای فرزند خود بخرد؟ آیا معلمی که آیندهسازان این سرزمین را تربیت میکند، نمیتواند آینده فرزند خود را از گزند گرانی بیمه کند؟ آیا بازنشستهای که پس از ۳۰ سال خدمت توان پذیرایی از نوه خود را ندارد، مایه شرمساری ما نیست؟
وی با طرح پرسشهایی درباره وضعیت اقتصادی ادامه داد: چرا حقوقها متناسب با تورم افزایش نمییابد؟ نیروهای شرکتی و تمامی نیروهای آموزشوپرورش که بار سنگین تعلیم و تربیت را به دوش دارند، فوراً باید تبدیل وضعیت شوند.
