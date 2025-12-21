فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
قطع گسترده برق در سانفرانسیسکو

بخش قابل‌توجهی از شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا روز شنبه با قطعی برق مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری فرانسه، از قطعی گسترده برق در سانفرانسیسکو خبر داد.
بنابر اعلام اداره مدیریت بحران شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا و شرکت اصلی تأمین‌کننده برق این شهر، بخش قابل‌توجهی از سانفرانسیسکو روز شنبه با قطعی برق مواجه شد.
اداره مدیریت بحران سانفرانسیسکو در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «قطع برق گسترده، سانفرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داده است. لطفاً تنها در موارد تهدید جان خود با شماره فوریت‌ها تماس بگیرید، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنید، چراغ‌های راهنمایی از کار افتاده را مانند تقاطع چهارطرفه در نظر بگیرید، در‌های یخچال و فریزر را بسته نگه دارید و برای جلوگیری از نوسان برق، وسایل برقی بزرگ را خاموش کنید.»
براساس اعلام شرکت پاسیفیک گَس اَند الکتریک، این خاموشی حدود ۱۳۰هزار نفر از ساکنان این شهر در ایالت کالیفرنیا با جمعیتی حدود ۸۰۰هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
این قطعی برق باعث ترافیک سنگین شد و برخی از کسب‌وکار‌ها را موقت وادار به تعطیلی کرد. 

