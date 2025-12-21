امروز آخرین مهلت ثبتنام جذب 3 هزار دانشجوی مهارتآموز برای تدریس در هنرستانها
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزشوپرورش گفت: برای تأمین معلمان موردنیاز هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و دانش سههزار نفر از دانشجوهای مهارتآموز جذب خواهند شد.
به گزارش وزارت آموزشوپرورش، علی باقرزاده اظهار داشت: به منظور تأمین معلمان موردنیاز هنرستانهای فنیوحرفهای و کارودانش در مشاغل هنرآموزی از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، سههزار نفر دانشجوی مهارتآموز جذب خواهند شد.
باقرزاده خاطرنشان کرد: متقاضیان برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران و سایر موارد موردنیاز، دفترچه راهنمای ثبتنام در این آزمون را که همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان در دسترس خواهد بود، مطالعه و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردنظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبتنام کنند.
وی با بیان اینکه این آزمون میان دانشجویان (سال آخر) مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد، ادامه داد: حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون تخصصی برای دوره کارشناسی ۲۶ سال و دوره کارشناسی ارشد ۲۸ سال است؛ همچنین برای افراد متأهل دارای فرزند، به ازای هر فرزند (حداکثر تا دو فرزند)، یک سال به سقف سنی اضافه میشود.
به گفته باقرزاده، ثبتنام برای شرکت در این آزمون از ۲۵ آذرماه از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آغازشده و تا اول دیماه ادامه خواهد داشت که متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون ثبتنام خود را انجام دهند.
امروز پایان مهلت ثبتنام
آزمون پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵
مهلت ثبتنام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجومعلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ نیز امروز به پایان میرسد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ داوطلبان میتوانند تا دوشنبه اول دی از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org ثبتنام کنند. دفترچه راهنمای ثبتنام نیز از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در دسترس است. آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.