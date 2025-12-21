اولین چراغ راهنمایی هوشمند «زمان صفر» آغاز به کار کرد

اولین چراغ راهنمایی هوشمند «زمان صفر» با هدف حذف توقف‌های غیرضروری در مسیرهای کم‌ترافیک و روان‌تر کردن جریان ترافیک، در تقاطع نلسون ماندلا و دادمان تهران به‌طور رسمی عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت کنترل ترافیک تهران از به‌کارگیری اولین چراغ راهنمایی هوشمند «زمان صفر» خبر داد و اعلام کرد که با راه‌اندازی نوآوری «زمان صفر رویکرد فرعی» در تقاطع نلسون ماندلا (آفریقا) و دادمان، فصل جدیدی از مدیریت هوشمند ترافیک را آغاز کرد.

شرکت کنترل ترافیک تهران درباره نحوه کارکرد این چراغ‌ها نیز اعلام کرد: اگر مسیری فرعی تقاضایی نداشته باشد، چراغ مسیر اصلی (مانند نلسون ماندلا جنوب به شمال) تا آخرین لحظه سبز می‌ماند و معنایش حذف تأخیرهای غیرضروری و افزایش چشمگیر روانی ترافیک در ساعات اوج است.