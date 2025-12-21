فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
هشدار هواشناسی نسبت به آلودگی هوای ۵ کلانشهر

سازمان هواشناسی نسبت به آلودگی هوای پنج کلانشهر هشدار داد و اجرای سیاست‌های سختگیرانه آلایندگی برای صنایع و وسایل نقلیه را توصیه کرد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ با اشاره به پایداری جو و وارونگی دما آورده است: افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا دوشنبه و سه‌شنبه (اول و دوم دی‌ماه) در تهران، کرج، اراک، اصفهان و یزد پیش‌بینی می‌شود.
از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌های ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها دور از انتظار نیست. سازمان هواشناسی نسبت به اجرای استانداردهای سختگیرانه آلایندگی برای صنایع و وسایل نقلیه، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش تردد غیرضروری، پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان توصیه می‌کند. صادق ضیائیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دوشنبه و سه‌شنبه (اول و دوم دی‌ماه) جوی آرام و پایدار در غالب مناطق کشور مستقر خواهد بود، ادامه داد: چهارشنبه بارش خفیف برف در استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان دور از انتظار نخواهد بود و برای پنجشنبه نیز در سواحل غربی دریای خزر بارش پیش‌بینی می‌شود.

