کد خبر: ۳۲۴۷۵۳
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
سرقت با کپی کلید خانه

سارق ۲۳ میلیارد ریالی طلا به دام پلیس افتاد

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق ۲۳ میلیارد ریالی طلا که با کپی کلید خانه سرقت کرده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار اظهار داشت: با گزارش شخصی به کلانتری ۱۳۹ مرزداران مبنی سرقت ۲۳میلیارد ریال طلا و جواهر از منزلش، تیم عملیات برای بررسی موضوع به محل گزارش شده اعزام شدند.
افشار افزود: مالباخته اظهار داشته که ساعاتی در منزل نبوده و پس از برگشت متوجه سرقت شده که در ادامه تحقیقات فنی و بازرسی از محل سرقت، مأموران متوجه شدند هیچ‌گونه تخریب و اعمال زوری برای ورود به منزل صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط و بازجویی‌های صورت‌گرفته مأموران، اظهارات ضد و نقیض یک از افراد نزدیک به مالباخته مأموران انتظامی را به خود مشکوک کرده و پس از بازجویی‌های تخصصی به جرم خود اعتراف کرد. پس از انتقال متهم به کلانتری و اعتراف به جرایم خود اظهار داشت، پس از جلب اعتماد مالباخته با سوءاستفاده از غفلت وی اقدام به کپی‌برداری از کلید منزل مالباخته کرده و مطلع بودن از نبود وی در منزل اقدام به سرقت طلا و جواهرات کرده است.
این مقام انتظامی بیان داشت: متهم پس از عودت طلا و جواهرات مسروقه که ارزش ۲۳میلیارد ریالی داشته به مالباخته و شکایت وی راهی دادسرا شد.
افشار به شهروندان توصیه کرد: تا حد امکان اموال گرانبها و ارزشمند خود را در خانه نگهداری نکنند و محل نگهداری آنها را نیز با افراد غریبه در میان نگذارند تا از وقوع چنین سرقت‌هایی جلوگیری کنند.

