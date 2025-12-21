# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

اثر دعا

کاربری با انتشار این تصویر، توصیه چند هفته قبل رهبر انقلاب مبنی بر خواندن دعا برای بارش رحمت الهی را یادآور شد.

تکیه بر خدا

عبـدالمـجید خرقـانی با انتشار این تصاویر نوشت: «نتانیاهو یادته با پارچ آب واسه ایران کُری میخوندی؟ الان حتی مناطق کویری ایران هم سفیدپوش شده! کشوری که با خداست، در مقابل شیاطین ذلیل نمی‌شود.»

آدرس غلط ندهیم

ابوالفضل بازرگان: «کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران در ۳ سال اجرای برجام‌ از سال ۹۴ تا ۹۷ کمتر از ۵میلیارد دلار بوده در حالی که بیش از سه برابر کل سود برجام در داخل خرج تنها یک فقره فساد اختلاف ارز ترجیهی شده است! علت مشکلات کشور موشک و دشمنی با اسرائیل نیست!».

شب یلدا با شهید جمهور

بازنشر این تصویر از حضور شهید رئیسی در کنار سربازان در شب یلدا موردتوجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

جنایت خاموش در غزه

حسام‌الدین برومند: «در حالی‌ که غزه از یک‌سو در قحطی کامل موادغذایی است و از سوی دیگر سرمای شدید زمستان به ابزار رژیم صهیونی برای ادامه نسل‌کشی در این منطقه تبدیل شده؛ عملیات قاچاق موادمخدر به نوار غزه تشدید شده است. حشیش و اکستازی ابزار جدید اسرائیل برای نابودی غزه!».

با امنیت ایران بازی نکنید

«عقیل کشاورز فقط یه اسم نبود بلکه نمونه‌ کامل خیانت، جاسوسی برای موساد، گرفتن ارز دیجیتال و لو دادن مکان‌های حساس کشور بود. اعدامش یک پیام واضح داشت: «با امنیت ایران بازی نکنید».»

حقوق کارگران، عامل تورم نیست

سیدنظام‌الدین موسوی: «چندسال پیش از مدیران عامل دو خودروساز بزرگ پرسیدم هزینه نیروی انسانی و‌ سربار شما چقدر است؟ یکی گفت ۱۰درصد ‌و دیگری ۱۲درصد. بله! افزایش حقوق کارگران عامل تورم نیست بلکه دلاری‌فروشی مواد اولیه است که بالای ۸۰درصد هزینه شرکت‌های بزرگ است و‌ با هر تکانه دلار، نرخ‌ها را بالاتر می‌برد.»

ثمره تمدن

و تفکر غربی

شبانی با انتشار تصویری از آوارگان غزه در سرما و باران نوشت: «ثمره تمدن و تفکر منحط غربی چیزی نیست جز چپاول ثروت دنیا و ظلم به مظلومان و مستضعفان! برای ‌گریز از این دردها و زخم‌ها چاره‌ای جز اتحاد و همبستگی نداریم.»