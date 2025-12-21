حدود ۵۹ داور بین‌المللی کشتی ایران به دلیل عدم حضور در مسابقات بین‌المللی توسط اتحادیه جهانی کشتی تنزل درجه پیدا کردند.

اتحادیه جهانی کشتی در جدیدترین لیست داوران بین‌المللی خود که بر روی سایت این اتحادیه قرار گرفته است، طبق اطلاعات حدودا ۳۵ داور بین‌المللی درجه ۲ ایران را به درجه ۳ تنزل داده و حدود ۲۴ داور بین‌المللی درجه ۳ را نیز از لیست داوران بین‌المللی خود کنار گذاشته است. این اتفاق عجیب در حالی رخ داده است که رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی چندی پیش اعلام کرده بود در نامه‌نگاری با اتحادیه جهانی کشتی، اعلام شده به دلیل جنگ ۱۲روزه و بسته شدن بسیاری از سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در ایران و عدم موفقیت در کسب روادید توسط داوران کشتی ایران، اتحادیه جهانی کشتی این موضوع را مدنظر قرار داده و قرار شده داوران بین‌المللی ایران در سال ۲۰۲۶ برای کنترل درجه در مسابقات خارجی حاضر

شوند.

با توجه به پرداخت هزینه‌های حضور در تورنمنت‌های خارجی توسط داوران درجه یک، ۲ و ۳

و همچنین گرانی سرسام آور قیمت ارز، داوران ایران همواره مشکلات زیادی برای حضور در رویدادهای بین‌المللی برای کنترل درجه داوری دارند. البته ۵ داور درجه یک بین‌المللی ایران از جمله رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی با توجه به حضور در مسابقات قاره‌ای و جهانی مشکلی از این بابت پیدا نکردند و داوران درجه یک بین‌المللی نیز با تنزل درجه رو‌به‌رو نشدند. به نظر می‌رسد اتحادیه جهانی کشتی تنها با عدم تنزل درجه داوران درجه یک ایران موافقت کرده ‌اما مشخص نیست آیا این موضوع تنها درخواست رئیس کمیته داوران ایران بوده یا شامل داوران درجه ۲ و ۳ بین‌المللی ایران نیز بوده است؟