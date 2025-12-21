غیبت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در کمیته فنی!

اعضای کمیته فنی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در حالی معرفی شدند که نامی از سرمربی تیم ملی در میان آن‌ها نیست.

رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی طی روزهای 3 لغایت 5 دی ماه در شهر تبریز و به میزبان استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها که به جز مدال‌آوران مسابقات جهانی بقیه کشتی‌گیران حاضر خواهند بود و برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در سال 2026 تلاش می‌کنند، کمیته فنی عملکرد تمامی مدعیان را زیر نظر خواهد داشت. با اعلام سایت فدراسیون کشتی غلامرضا محمدی،‌ احسان امینی، مهدی تقوی و فرید دژم خوی به‌عنوان اعضای کمیته فنی این مسابقات معرفی شدند و در محل این رقابت‌ها حضور دارند تا در نهایت گزارش خود را به فدراسیون ارائه کنند. اما نکته مهم اینجاست که نامی از پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در میان اعضای کمیته فنی دیده نمی‌شود، در حالی که چند روز قبل حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در اهواز حاضر شده بود و در میان اعضای کمیته فنی حضور داشت.