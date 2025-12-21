فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۷۴۷
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

غیبت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در کمیته فنی!

اعضای کمیته فنی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در حالی معرفی شدند که نامی از سرمربی تیم ملی در میان آن‌ها نیست.
رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی طی روزهای 3 لغایت 5 دی ماه در شهر تبریز و به میزبان استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها که به جز مدال‌آوران مسابقات جهانی بقیه کشتی‌گیران حاضر خواهند بود و برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در سال 2026 تلاش می‌کنند، کمیته فنی عملکرد تمامی مدعیان را زیر نظر خواهد داشت. با اعلام سایت فدراسیون کشتی غلامرضا محمدی،‌ احسان امینی، مهدی تقوی و فرید دژم خوی به‌عنوان اعضای کمیته فنی این مسابقات معرفی شدند و در محل این رقابت‌ها حضور دارند تا در نهایت گزارش خود را به فدراسیون ارائه کنند. اما نکته مهم اینجاست که نامی از پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در میان اعضای کمیته فنی دیده نمی‌شود، در حالی که چند روز قبل حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در اهواز حاضر شده بود و در میان اعضای کمیته فنی حضور داشت.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دیگه جا نیست!(گفت و شنود)

بازیگران نمایش فریب(یادداشت روز)

انتصاب سید احمد موسوی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید

افشای اسناد تازه از پرونده «جزیره فحشا» قطره‌چکانی اما تکان‌دهنده!

اخبار ویژه

اختصاص ارز به گروه‌های خاص علت افزایش قیمت مواد غذایی

نشریه مخفی که همه کاره‌اش یک نفر بود

6 ماه از جنگ گذشت اما اسرائیل همچنان کابوس موشک می‌بیند

صلوات بلند، نفاق را از بین می‌برد

رویترز : پوتین تمام اوکراین و بخشی از اروپا را می‌خواهد!