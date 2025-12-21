شگفتی خیبر در اصفهان با شکست سپاهان

در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای ایران تیم خیبر خرم‌آباد با پیروزی در اصفهان مقابل سپاهان و پیکان با شکست نفت و گاز گچساران موفق شد راهی مرحله یک چهارم نهائی شود.

عصر دیروز و در اصفهان تیم‌های سپاهان اصفهان و خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان از مرحله یک هشتم نهائی جام حذفی به مصاف هم رفتند که طی آن تیم خیبر دست به کار بزرگی زد و موفق شد به پیروزی ۳ بر یک برسد. محمد عسکری (۱۵) برای سپاهان و محسن سفیدچغایی (۵)، علی خانزادی (۴۷) و امیرحسین فارسی (۷۴) برای خیبر گلزنی کردند تا شاگردان سیدمهدی رحمتی با خلق شگفتی در کسب پیروزی مقابل صدرنشین فعلی لیگ برتر راهی مرحله یک چهارم شوند. سپاهان در حالی شکست خورد که با تشخیص var در دقیقه ۶۵ صاحب ضربه پنالتی شد اما ضربه امید نورافکن را حسین پورحمیدی به خوبی گرفت. با این نتیجه، رویای طلایی‌پوشان اصفهان در نصف‌جهان سرانجامی نداشت و محرم نویدکیا و شاگردانش به عاقبت اوسمار و پرسپولیس دچار شدند تا وداعی تلخ با جام‌حذفی داشته باشند.

در دومین دیدار دیروز تیم پیکان با پیروزی یک بر صفر برابر نفت و گاز گچساران به مرحله یک‌چهارم نهائی جام حذفی صعود کرد. در این دیدار که در گچساران برگزار شد نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید و تلاش دو تیم حتی در نیمه دوم و تا ۱۰ دقیقه پایانی نتیجه‌ای نداشت. در حالی که تصور می‌شد این بازی به وقت اضافه برود، مهدی نجفی در دقیقه ۸۹ تک گل پیروزی‌بخش پیکان را به ثمر رساند. پیکان در حالی با نتیجه یک بر صفر نفت و گاز گچساران را شکست داد که از دقیقه ۸۰ با اخراج سجاد جعفری ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.

سوءاستفاده ترامپ و فیفا از جام جهانی تمامی ندارد!

همکاری تجاری ترامپ و فیفا برای سوءاستفاده از جام جهانی تا جایی رسیده که دیروز(یکشنبه) نشریه تایمز خبر داد که آمریکا حتی تماشای مسابقات جام جهانی در خیابان‌های اطراف ورزشگاه‌ها را هم پولی کرده و در حال بلیت فروشی جایگاه‌های خیابانی است. برای اولین بار در تاریخ جام جهانی ورود تماشاگران به جایگاه‌های مخصوص هواداران(Fan zone) در خیابان‌های اطراف ورزشگاه پولی شده است.

پیش از این افزایش ۵ برابری قیمت بلیت‌های مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ نسبت به جام جهانی قطر، جیانی اینفانتینو با همکاری ترامپ را متهم به سوءاستفاده مالی از این تورنمنت کرده بود. حالا نشریه میرر می‌نویسد که در اتفاقی تاریخی نیوجرسی در حال فروش جایگاه‌های مخصوص هواداران با قیمت ۱۲.۵ دلار است. براساس گزارش موندو، هرچند فیفا به صورت رسمی فروش این جایگاه‌های خاطره‌انگیز در تاریخ جام جهانی را تایید نکرده ولی فروش رسمی این جایگاه‌ها نشان می‌دهد این اقدام هم در ادامه پروژه سوءاستفاده مالی آمریکا از میزبانی این تورنمنت است. جام جهانی ۲۰۲۶ به دلیل قرارداد تجاری ترامپ با اینفانتینو برای کسب بیشترین درآمد به گرانترین جام جهانی لقب گرفته و بنا به گزارش گاردین، بسیاری از هواداران این اقدام را «خیانت تاریخی» نامیدند. حالا نشریه میرر می‌نویسد که در اتفاقی تاریخی نیوجرسی در حال فروش جایگاه‌های مخصوص هواداران با قیمت ۱۲.۵ دلار است. براساس گزارش موندو، هرچند فیفا به صورت رسمی فروش این جایگاه‌های خاطره‌انگیز در تاریخ جام جهانی را تایید نکرده ولی فروش رسمی این جایگاه‌ها نشان می‌دهد این اقدام هم در ادامه پروژه سوءاستفاده مالی آمریکا از میزبانی این تورنمنت است. جام جهانی ۲۰۲۶ به دلیل قرارداد تجاری ترامپ با اینفانتینو برای کسب بیشترین درآمد به گرانترین جام جهانی لقب گرفته و بنا به گزارش گاردین، بسیاری از هواداران این اقدام را «خیانت تاریخی» نامیدند.

برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه 4 دی 1404

*آلومینیوم اراک..........................................................................ملوان(ساعت15:30)

*استقلال خوزستان............................................................ذوب آهن(ساعت17:30)

جمعه 5 دی 1404

*شمس آذر قزوین....................................................................تراکتور(ساعت15:30)

*مس رفسنجان..................................................................پرسپولیس(ساعت16:15)

*فجر سپاسی.................................................................................فولاد(ساعت16:30)

شنبه 6 دی 1404

*پیکان............................................................................خیبر خرم‌آباد(ساعت15:30)

*سپاهان.....................................................................چادرملو اردکان(ساعت17:30)

یکشنبه 7 دی 1404

*استقلال تهران.......................................................گل گهر سیرجان(ساعت16:30)